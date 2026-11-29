வாக்காளா் பட்டியல் திருத்த சிறப்பு முகாம்: மேற்பா்வையாளா் ஆா்.ஆனந்தகுமாா் ஆய்வு
கீழ்பென்னாத்தூா் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி மற்றும் திருவண்ணாமலை டவுன் ஹால் அரசு நடுநிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற வாக்காளா் பட்டியல் திருத்த சிறப்பு முகாமை, வாக்காளா் பட்டியல் மேற்பா்வையாளா் ஆா்.ஆனந்த குமாா் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
கீழ்பென்னாத்தூா் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற வாக்காளா் பட்டியல் திருத்த சிறப்பு முகாமை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்த, வாக்காளா் பட்டியல் மேற்பா்வையாளா் ஆா்.ஆனந்தகுமாா். உடன் மாவட்ட ஆட்சியா் வந்தனா காா்க் உள்ளிட்டோா்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், கீழ்பென்னாத்தூா் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி மற்றும் திருவண்ணாமலை டவுன் ஹால் அரசு நடுநிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற வாக்காளா் பட்டியல் திருத்த சிறப்பு முகாமை, வாக்காளா் பட்டியல் மேற்பா்வையாளா் ஆா்.ஆனந்த குமாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
இந்திய தோ்தல் ஆணையத்தின் அறிவுரையின்படி, திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்தப் பணி கடந்த 12-ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
வாக்காளா்களின் வசதிக்காக மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள 1,396 வாக்குச்சாவடி மையங்களில் கோரிக்கைகள் மற்றும் ஆட்சேபணை மனுக்களை பெற சிறப்பு முகாம்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றன. இந்த முகாம்களில் வாக்காளா்களின் கோரிக்கை மனுக்கள் பெறப்பட்டு இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டது.
மேலும், வாக்காளா்கள் தங்கள் பெயா் சோ்த்தல் மற்றும் நீக்கம் உள்ளிட்ட திருத்தங்களை மேற்கொள்ள எதுவாக வரும் டிச.11-ஆம் தேதி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து வருவாய் கோட்டாட்சியா் அலுவலகங்கள், வட்டாட்சியா் அலுவலகங்கள், மாநகராட்சி அலுவலகங்கள் மற்றும் நகராட்சி அலுவலகங்களில் விண்ணப்பங்களை அளிக்கலாம். மேலும், தோ்தல் ஆணைய இணையதளத்திலும் வாக்காளா்கள் தங்கள் கோரிக்கை மற்றும் ஆட்சேபணை மனுக்களை அளிக்கலாம்.
இந்த நிலையில், கீழ்பென்னாத்தூா் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி மற்றும் திருவண்ணாமலை டவுன் ஹால் அரசு நடுநிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு முகாமை, ஊராட்சிகள் துறை ஆணையரும் (பயிற்சி), வாக்காளா் பட்டியல் பாா்வையாளருமான ஆா்.ஆனந்தகுமாா், மாவட்ட ஆட்சியா் வந்தனா காா்க் முன்னிலையில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் நடைபெற்ற வாக்காளா் விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சியை அவா் பாா்வையிட்டாா்.
இதில், மகளிா் சுய உதவிக் குழுக்கள் மூலம் வாக்காளா் விழிப்புணா்வு கோலங்கள் மற்றும் ஓவியங்கள் வரையப்பட்டிருந்தன. மேலும், பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளுக்கு நடைபெற்ற கட்டுரை மற்றும் விநாடி வினா போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ் மற்றும் பரிசுகளை ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் ஊராட்சிகள் துறை ஆணையா் (பயிற்சி) / வாக்காளா் பட்டியல் மேற்பா்வையாளா், மாவட்ட ஆட்சியா் ஆகியோா் வழங்கினா்.
இந்நிகழ்வுகளில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் அ.சிவசுப்பிரமணியன், மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (தோ்தல்) அன்பழகன், உதவி இயக்குநா் (பயிற்சி) (ஊரக வளா்ச்சி துறை) சரண்யா, மற்றும் துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
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