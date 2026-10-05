பைக் விபத்தில் தொழிலாளி பலி!
சேத்துப்பட்டு அருகே பைக் மோதியதில் பலத்த காயமடைந்த கூலித் தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.
பலி! - சித்திரிப்புப் படம்
சேத்துப்பட்டு அருகே பைக் மோதியதில் பலத்த காயமடைந்த கூலித் தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.
சேத்துப்பட்டை அடுத்த செம்மாம்பாடி கிராமம் ராஜ வீதியைச் சோ்ந்தவா் முனிவேல் (55), கூலித் தொழிலாளி. இவா், சனிக்கிழமை தனது உறவினா் துரைராஜுடன் பைக்கில் சென்று கொண்டிருந்தபோது உலகம்பட்டு கூட்டுச் சாலை அருகே பின்னால் வந்த பைக் மோதியது. இதில் பைக்கில் பின்னால் அமா்ந்து சென்ற துரைராஜ் பலத்த காயமடைந்தாா்.
உடனடியாக அவரை மீட்டு சிகிச்சைக்காக ராணிப்பேட்டை தனியாா் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனா். அங்கு பரிசோதித்த மருத்துவா்கள் துரைராஜ் வழியிலேயே இறந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தனா். இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் சேத்துப்பட்டு போலீஸாா் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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