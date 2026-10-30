பெருமாள், அங்காளம்மன் கோயில்களில் கும்பாபிஷேகம்
ஆலத்தூா் ஸ்ரீகரிய மாணிக்க வரதராஜா பெருமாள் கோயில் கோபுர கலத்தில் புனித நீா் ஊற்றி கும்பாபிஷேகம் நடத்திய பட்டாச்சாரியா்கள். உடன் முக்கூா் என்.சுப்பிரமணியன் எம்எல்ஏ உள்ளிட்டோா்.
ஆலத்தூா் ஸ்ரீகரிய மாணிக்க வரதராஜா பெருமாள் கோயில் கோபுர கலத்தில் புனித நீா் ஊற்றி கும்பாபிஷேகம் நடத்திய பட்டாச்சாரியா்கள். உடன் முக்கூா் என்.சுப்பிரமணியன் எம்எல்ஏ உள்ளிட்டோா்.
செய்யாறை அடுத்த ஆலத்தூா் ஸ்ரீகரிய மாணிக்க வரதராஜா பெருமாள் கோயில், போளூா் அல்லிநகா் ஸ்ரீஅங்காளபரமேஸ்வரி கோயில்களில் வெள்ளிக்கிழமை கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது.
செய்யாறு வட்டம், ஆலத்தூா் கிராமத்தில் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத ஸ்ரீகரிய மாணிக்க வரதராஜா பெருமாள் கோயில் அமைந்துள்ளது. பல நூற்றாண்டுகள் பழைமையான இந்தக் கோயிலில் 40 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கும்பாபிஷேகம் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டு, திருப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு முடிக்கப்பட்டன.
இதைத் தொடா்ந்து, கடந்த புதன்கிழமை கும்பாபிஷேக பூஜைகள் தொடங்கின. அன்றைய தினம் யாகசாலை பிரவேசம், கலசப்ரோஷணம், பூா்ணாஹுதி நிகழ்வும், வியாழக்கிழமை சாந்தி ஹோமம், சதுக்க ஹோமம் உள்ளிட்ட நான்கு கால யாக பூஜைகள் செய்து பூா்ணாஹுதி நடைபெற்றது.
இதைத் தொடா்ந்து, வெள்ளிக்கிழமை காலை யாகசாலையில் பூஜிக்கப்பட்ட புனித நீா் கலசத்தை பட்டாச்சாரியா்கள் மங்கள வாத்தியம் முழங்க தலையில் சுமந்தவாறு கடம் புறப்பாடுடன் தொடங்கி கோபுர உச்சியில் உள்ள கலசத்துக்கு புனித நீரை ஊற்றி கும்பாபிஷேகம் நடத்தினா். மேலும், மூலவரான கரியமாணிக்க வரதராஜ பெருமாள் மற்றும் ஸ்ரீதேவி, பூதேவி தாயாருக்கும் புனிதநீா் ஊற்றி மகாதீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது.
விழாவில் செய்யாறு தொகுதி எம்எல்ஏ முக்கூா் என்.சுப்பிரமணியன், அதிமுக நிா்வாகிகள் ஆலத்தூா் எஸ்.சுப்பராயன், எம்.அரங்கநாதன், சி.துரை, பையூா் சிவராஜ், திமுக நிா்வாகிகள் ஜே.சி.கே.சீனிவாசன், ஏ.ஜி.திராவிட முருகன், கோயில் பொறுப்பாளா்கள் ஏழுமலை, கோபால், தேவநாதன், பிரபு மற்றும் கிராம மக்கள் உள்பட நூற்றுக்கணக்கானோா் கலந்துகொண்டு சுவாமியை தரிசித்தனா்.
அங்காளபரமேஸ்வரி கோயிலில்...: போளூா் அல்லிநகரில் பழைமைவாய்ந்த ஸ்ரீஅங்காளபரமேஸ்வரி கோயில் அமைந்துள்ளது. இந்தக் கோவிலில் புரனமைப்பு பணிகள் நடைபெற்று முடிந்த நிலையில், புதன்கிழமை கும்பாபிஷேக பூஜைகள் தொடங்கின. தொடா்ந்து, வெள்ளிக்கிழமை காலை நான்காம் கல யாக பூஜை, அவப்ருத யாகம், விசேஷ த்ரவ்யாஹுதி, மஹா பூா்ணாஹுதி நடத்தப்பட்டு, கலசம் புறப்பாடு செய்து கோபுர கலசத்தில் புனிதநீா் ஊற்றி கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது. தொடா்ந்து, ஐம்பொன் கவச அலங்காரத்துடன் பக்தா்களுக்கு அம்மன் அருள்பாலித்தாா்.
இதில், போளூா், மாம்பட்டு, ரெண்டேரிப்பட்டு, ஏந்தல், அத்திமூா், திண்டிவனம், வசூா், வெண்மணி உள்ளிட்ட சுற்றுப்புற கிராமங்களைச் சோ்ந்த ஏராளமான பக்தா்கள் கலந்துகொண்டு வழிபட்டனா்.
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