The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
மமதா பானர்ஜியை நேரில் சந்தித்த அபிஜீத் தீப்கே! ஞானேஷ் குமார் பதவி நீக்கத் தீர்மானம்: மாதிரி நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றம்!மு.க. ஸ்டாலின் சித்திரிப்பு விடியோ: தவெக மீது திமுக புகார்முதல்வர் வருகையால் புதுக்கோட்டையில் நவ. 2-இல் மதுக் கடைகள் மூடல்கோவை சிறையிலிருந்து யாரும் தப்பிக்கவில்லை: ஏடிஜிபி பேட்டி!அரசு ஊழியர்கள் சொத்து விவரம்: தாக்கல் செய்ய அவகாசம் நீட் தேர்வுக்கு எதிராக போராடியவர்கள் மீதான வழக்குகள் ரத்து!

போளூரில் ஸ்ரீலஸ்ரீ விட்டோபா சுவாமிகள் குருபூஜை

போளூரில் ஸ்ரீலஸ்ரீ விட்டோபா சுவாமிகளின் 117-ஆவது ஆண்டு குருபூஜை மற்றும் ஆராதனை விழா சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

குருபூஜை மற்றும் ஆராதனை விழாவில் சிறப்பு அலங்காரத்தில் அருள்பாலித்த ஸ்ரீலஸ்ரீ விட்டோபா சுவாமிகள்.

Updated On :

போளூரில் ஸ்ரீலஸ்ரீ விட்டோபா சுவாமிகளின் 117-ஆவது ஆண்டு குருபூஜை மற்றும் ஆராதனை விழா சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

போளூரில் ஜமுனாமரத்தூா் சாலை அருகே ஸ்ரீலஸ்ரீவிட்டோபா சுவாமிகளின் ஜீவசமாதி மற்றும் மடம் அமைந்துள்ளது. மடத்தில் ஆண்டுதோறும் அறக்கட்டளை சாா்பில் விழா நடத்துவது வழக்கம். இந்த நிலையில் நிகழாண்டு 117-ஆவது ஆண்டு குருபூஜை மற்றும் ஆராதனை விழா நடைபெற்றது.

இதையொட்டி, கடந்த 29-ஆம் தேதி கொடியேற்றி திருமுறைபாராயணம் நடைபெற்றது. 30-ஆம் தேதி இரவு பஜனை, பக்தி சொற்பொழிவு உள்ளிட்டவை நடைபெற்றன.

இதைத் தொடா்ந்து, சனிக்கிழமை மங்கள இசை, திருவாசக பாராயணம், பஜனை, விட்டோபா சுவாமிகள் ஊா்வலம், யாகசாலை பூஜை, பஜனை சொற்பொழிவு, குருபூஜை மற்றும் மலா் அலங்காரம், பன்னிருதிருமுறை, பஞ்சபுராணம், ஜோதிதரிசனம் மற்றும் மாலையில் சுவாமி வீதியுலா நடைபெற்றது. இதில் சிவனடியாா்கள் திரளாகக் கலந்துகொண்டனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

காளையார்கோவிலில் இன்று மருதுபாண்டியர்கள் குருபூஜை விழா

காளையார்கோவிலில் இன்று மருதுபாண்டியர்கள் குருபூஜை விழா

கோவில்பட்டி முத்தானந்த சுவாமிகள் மடத்தின் மடாதிபதி காலமானாா்

கோவில்பட்டி முத்தானந்த சுவாமிகள் மடத்தின் மடாதிபதி காலமானாா்

சிதம்பரத்தில் நந்தனாா் குருபூஜை விழா

சிதம்பரத்தில் நந்தனாா் குருபூஜை விழா

குரு தக்ஷிணாமூா்த்தி சுவாமிகள் 191-ஆவது குரு பூஜை

குரு தக்ஷிணாமூா்த்தி சுவாமிகள் 191-ஆவது குரு பூஜை

விடியோக்கள்

சிறைக் காவலர்கள் குறைவா? தப்பிக்கும் கைதிகள்! | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்! | TVK

சிறைக் காவலர்கள் குறைவா? தப்பிக்கும் கைதிகள்! | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்! | TVK

நூறு கோடி வானவில் படத்தின் டிரைலர்!

நூறு கோடி வானவில் படத்தின் டிரைலர்!