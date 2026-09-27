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செங்கம் அருகே சாலை விபத்து: 4 காா்கள் சேதம்

செங்கம் அருகே தனியாா் காா் பழுது நீக்கும் கடை முன் நிறுத்தப்பட்டிருந்த காா்கள் மீது அதிவேகமாக வந்த காா் மோதியதில் 4 காா்கள் சேதமடைந்தன.

விபத்தில் சேதமடைந்த காா்கள்.

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செங்கம் அருகே தனியாா் காா் பழுது நீக்கும் கடை முன் நிறுத்தப்பட்டிருந்த காா்கள் மீது அதிவேகமாக வந்த காா் மோதியதில் 4 காா்கள் சேதமடைந்தன.

திருவண்ணாமலையில் இருந்து செங்கத்தை நோக்கி சனிக்கிழமை காா் ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது. காரில் 4 போ் பயணித்துள்ளனா்.

செங்கத்தை அடுத்த அம்மாபாளையம் பகுதியில் சென்றபோது, எதிா்பாராதவிதமாக அப்பகுதியில் உள்ள தனியாா் காா் பழுதுநீக்கம் செய்யும் கடை முன் நிறுத்தப்பட்டிருந்த வாகனங்கள் மீது மோதியது. இதில் 4 காா்கள் சேதமடைந்தன.

காரில் இருந்த 4 பேரும் காயமடைந்தனா். உடனடியாக அவா்கள் மீட்கப்பட்டு திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவமனைக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனா்.

விபத்து குறித்து பாய்ச்சல் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, காரில் வந்த நபா்கள் குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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