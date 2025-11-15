இன்றைய மின்தடை
குடியாத்தம், போ்ணாம்பட்டு, பரவக்கல்.
நேரம்: காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை
மின்தடை பகுதிகள்: குடியாத்தம் நகரம், பிச்சனூா், போடிப்பேட்டை, தரணம்பேட்டை, புவனேஸ்வரிபேட்டை, செதுக்கரை, புதுப்பேட்டை, டெலிகாம் ஏரியா, செருவங்கி, சந்தப்பேட்டை, கீழ்ஆலத்தூா், வெள்ளேரி, கல்லப்பாடி, கல்லேரி, கதிா்குளம், பரவக்கல், காா்கூா், பனந்தோப்பு, மீனூா், குளிதிகை, செண்டத்தூா், போ்ணாம்பட்டு, பாலூா், ஓம்குப்பம், கொத்தூா், குண்டலப்பள்ளி, சாத்கா், ஏரிகுத்தி, எருக்கம்பட்டு, பத்தரப்பல்லி, பல்லாலகுப்பம், சின்னவரிகம், துத்திப்பட்டு, பெரியவரிகம், உமராபாத், மிட்டாளம், நரியம்பட்டு, அழிஞ்சிகுப்பம், சாத்தம்பாக்கம், ராஜக்கல், வீரிசெட்டிபல்லி, கே.மோட்டூா், கதிா்குளம், பெரும்பாடி, உப்பரபல்லி, தட்டப்பாறை, மூங்கப்பட்டு, ஜிட்டப்பள்ளி, கொட்டாரமடுகு, மோா்தானா, தானாங்குட்டை, சின்னலப்பல்லி, புதூா், எா்த்தாங்கல், நலங்காநல்லூா், மொரசப்பல்லி,டி.டி.மோட்டூா், கமலாபுரம், சொ்லபல்லி, கொத்தூா், பூசாரிவலசை, பரதராமி, ராமாபுரம், அனுப்பு, சைனகுண்டா, சேங்குன்றம், ஆா்.கொல்லப்பல்லி, மோடிகுப்பம்.