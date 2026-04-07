அமைச்சா் துரைமுருகன் குடும்பத்துக்கு ரூ.74.17 கோடி சொத்து; ரூ.15.31 கோடி கடன்!

திமுக பொதுச் செயலரும், நீா்வளத் துறை அமைச்சருமான துரைமுருகன், அவரின் குடும்பத்துக்கு ரூ. 74.17 கோடி மதிப்புடைய சொத்துகளும், ரூ. 15.31 கோடி வங்கிக் கடனும் இருப்பதாக வேட்புமனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திமுக பொதுச் செயலாளரும், நீா்வளத் துறை அமைச்சருமான துரைமுருகன், தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் 13-ஆவது முறையாகவும், காட்பாடி தொகுதியில் 11-ஆவது முறையாகவும் போட்டியிட திங்கள்கிழமை வேட்பு மனுதாக்கல் செய்துள்ளாா். அவரது வேட்பு மனுவில் தனது குடும்பத்துக்கு மொத்தம் ரூ. 74 கோடியே 17 லட்சத்து 65 ஆயிரத்து 192 சொத்துகள் இருப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இதில், அசையும் சொத்துகள் இனங்களில் துரைமுருகனுக்கு ரூ.4 கோடியே 1 லட்சத்து 56 ஆயிரத்து 54-ம், அவரது மனைவி சாந்தகுமாரிக்கு ரூ. 14 கோடியே 16 லட்சத்து 25 ஆயிரத்து 722-ம், குடும்ப உறுப்பினா்களுக்கு (பிரிக்கப்படாத கூட்டுக் குடும்பம்) ரூ. 27 லட்சத்து 10 ஆயிரத்து 541 என மொத்தம் ரூ. 18 கோடியே 44 லட்சத்து 92 ஆயிரத்து 317 சொத்துகள் உள்ளன. கையிருப்பு ரொக்கமாக மட்டும் துரைமுருகனிடம் ரூ. 25 லட்சத்து 34 ஆயிரத்து 151-ம், அ வரது மனைவியிடம் ரூ. 25 லட்சத்து 57 ஆயிரத்து 939-ம், குடும்ப உறுப்பினா்களிடம் ரூ. 25 லட்சத்து 30 ஆயிரத்து 561 இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், அசையா சொத்துகள் இனங்களில் துரைமுருகனுக்கு ரூ. 7 கோடியே 43 லட்சத்து 30 ஆயிரத்து 900-ம், அவரின் மனைவி சாந்தகுமாரிக்கு 48 கோடியே 25 லட்சத்து 43 ஆயிரத்து 975-ம், குடும்ப உறுப்பினா்களுக்கு ரூ. 3 லட்சத்து 98 ஆயிரம் என மொத்தம் ரூ. 55 கோடியே 72 லட்சத்து 72 ஆயிரத்து 875 சொத்துகள் உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தவிர, கடனாக வங்கிகளில் துரைமுருகன் பெயரில் ரூ. 11 லட்சத்து 25 ஆயிரமும், அவரது மனைவி சாந்தகுமாரிக்கு ரூ. 15 கோடியே 20 லட்சத்து 18 ஆயிரத்து 441-ம் இருப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 2021 சட்டப்பேரவைத் தோ்தலின்போது துரைமுருகன் தனது குடும்பத்துக்கு மொத்தம் ரூ. 30 கோடியே 80 லட்சத்து 92 ஆயிரத்து 284 மதிப்புடைய சொத்துகள் இருப்பதாகவும், கடன் ஏதும் இல்லை என்றும் வேட்புமனுவில் தெரிவித்திருந்தாா். இந்நிலையில், தற்போது 2026 பேரவைத் தோ்தலையொட்டி தாக்கல் செய்துள்ள வேட்புமனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி துரைமுருகனின் குடும்ப சொத்து மதிப்பு கடந்த 5 ஆண்டுகளில் ரூ. 43 கோடியே 36 லட்சத்து 72 ஆயிரத்து 908 அதிகரித்திருப்பதும், அதேசமயம் கடனாக மொத்தம் ரூ. 15 கோடியே 31 லட்சத்து 43 ஆயிரத்து 441 ஏற்பட்டிருப்பதும் தெரியவந்துள்ளது.
