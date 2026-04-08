சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் காட்பாடி தொகுதியில் திமுக சாா்பில் போட்டியிடும் அமைச்சா் துரைமுருகன், தொகுதியிலுள்ள எம்ஜிஆா் கோயிலுக்கு சென்று மலா்தூவி மரியாதை செய்தாா்.
வேலூா் மாவட்டம், காட்பாடி அருகே கரசமங்கலம் கிராமம் ரகுபதி நகரில் சுமாா் ரூ.3 கோடி செலவில் தமிழக முன்னாள் முதல்வா் எம்ஜிஆருக்கு கோயில் கட்டப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீராமச்சந்திரா அறக்கட்டளை சாா்பில் கட்டப்பட்டுள்ள இந்த கோயிலில் ரூ.17 லட்சம் மதிப்பில் ஐம்பொன்னில் எம்ஜிஆா் முழு உருவ சிலையும் நிறுவப்பட்டுள்ளது.இக்கோயில் கும்பாபிஷேக கடந்த மாதம் விழா நடைபெற்றது. தொடா்ந்து, இக்கோயிலில் எம்ஜிஆா் சிலைக்கு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
இந்நிலையில், சட்டப்பேரவை தோ்தலையொட்டி காட்பாடி தொகுதியில் திமுக சாா்பில் போட்டியிடும் அமைச்சா் துரைமுருகன் புதன்கிழமை இரவு 8.45 மணியளவில் கரசமங்கலம் எம்ஜிஆா் கோயிலுக்கு சென்றாா். அங்கு எம்ஜிஆா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்ததுடன் மலா்தூவி மரியாதை செய்தாா்.
தொடா்ந்து, அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியது எம்.ஜி.ஆா் மிகுந்த இரக்க சிந்தனையும், மனிதநேயமும் கொண்டவா். அவருடன் நெருங்கிப் பழகியவா்களுக்கு அவருடைய பாச உணா்வு நன்கு தெரியும். அவா் என் மீது தனிப்பட்ட அன்பைக் கொண்டிருந்தாா். அரசியல் வேறு, மனிதநேயமும் தனிப்பட்ட நட்பும் வேறு. எம்.ஜி.ஆா் மீது நான் கொண்ட அன்பின் காரணமாகவே தற்போது அவரது நினைவிடத்திற்குச் சென்றேன். இதில் அரசியல் எதுவும் இல்லை என்றாா்.
