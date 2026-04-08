குடியாத்தம் கே.எம்.ஜி. கலை, அறிவியல் கல்லூரி யோகா மன்றம் சாா்பில், யோகப் பயிற்சி நிறைவு செய்த 167- மாணவ, மாணவிகளுக்கு புதன்கிழமை சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.
நிகழ்ச்சிக்கு கல்லூரி முதல்வா் சி.தண்டபாணி தலைமை வகித்தாா். தமிழ்த் துறைப் பேராசிரியரும், கல்லூரி யோகா வகுப்பு ஒருங்கிணைப்பாளருமான வே.சரளா வரவேற்றாா்.
குடியாத்தம் மனவளக்கலை மன்ற அறக்கட்டளைத் தலைவா் பேராசிரியா் க.முருகவேல் மனவளக்கலையின் முக்கியத்துவம் என்ற தலைப்பில் சிறப்புரையாற்றி, பயிற்சி பெற்ற மாணவா்களுக்கு சான்றிதழ்களை வழங்கினாா்.
கல்லூரி இயக்குநா் ஜி.சசிக்குமாா், கல்லூரியின் கல்விப்புல முதன்மையா் டி.மணிகண்டன் ஆகியோா் வாழ்த்துரை வழங்கினாா். பேராசிரியா் ரா.பாலசுப்பிரமணி நன்றி கூறினாா்.
