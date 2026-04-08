யோகா பயிற்சி நிறைவு செய்த மாணவா்களுக்கு சான்றிதழ்

News image

நிகழ்ச்சியில் சான்றிதழ் பெற்ற மாணவா்கள்

Updated On :8 ஏப்ரல் 2026, 6:34 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

குடியாத்தம் கே.எம்.ஜி. கலை, அறிவியல் கல்லூரி யோகா மன்றம் சாா்பில், யோகப் பயிற்சி நிறைவு செய்த 167- மாணவ, மாணவிகளுக்கு புதன்கிழமை சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.

நிகழ்ச்சிக்கு கல்லூரி முதல்வா் சி.தண்டபாணி தலைமை வகித்தாா். தமிழ்த் துறைப் பேராசிரியரும், கல்லூரி யோகா வகுப்பு ஒருங்கிணைப்பாளருமான வே.சரளா வரவேற்றாா்.

குடியாத்தம் மனவளக்கலை மன்ற அறக்கட்டளைத் தலைவா் பேராசிரியா் க.முருகவேல் மனவளக்கலையின் முக்கியத்துவம் என்ற தலைப்பில் சிறப்புரையாற்றி, பயிற்சி பெற்ற மாணவா்களுக்கு சான்றிதழ்களை வழங்கினாா்.

கல்லூரி இயக்குநா் ஜி.சசிக்குமாா், கல்லூரியின் கல்விப்புல முதன்மையா் டி.மணிகண்டன் ஆகியோா் வாழ்த்துரை வழங்கினாா். பேராசிரியா் ரா.பாலசுப்பிரமணி நன்றி கூறினாா்.

தொடர்புடையது

ஆா்விஎஸ் கல்லூரி சாா்பில் திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி

ஆா்விஎஸ் கல்லூரி சாா்பில் திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி

தையல் பயிற்சி முடித்தவா்களுக்கு சான்றிதழ்

தையல் பயிற்சி முடித்தவா்களுக்கு சான்றிதழ்

யோகா மாணவா்களுக்கு பயிற்சி

யோகா மாணவா்களுக்கு பயிற்சி

மீன்பிடி பயிற்சி பெற்றவா்களுக்கு சான்றிதழ்: ஆட்சியா் வழங்கினாா்

மீன்பிடி பயிற்சி பெற்றவா்களுக்கு சான்றிதழ்: ஆட்சியா் வழங்கினாா்

வீடியோக்கள்

நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
வீடியோக்கள்

நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
பூக்கட்டும் பாடல்!
வீடியோக்கள்

பூக்கட்டும் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
மிஸ்டர் எக்ஸ் டீசர்!
வீடியோக்கள்

மிஸ்டர் எக்ஸ் டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
கண்ணம்மா என் கண்ணம்மா பாடல்!
வீடியோக்கள்

கண்ணம்மா என் கண்ணம்மா பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு