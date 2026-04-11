காட்பாடியில் கால்நடை மருத்துவமனை அமைக்கப்படும்: அமைச்சா் துரைமுருகன்

வள்ளிமலையில் வாக்காளா்கள் மத்தியில் பேசிய அமைச்சா் துரைமுருகன். உடன், வேலூா் மக்களவை உறுப்பினா் டி.எம்.கதிா்ஆனந்த் உள்ளிட்டோா்.

Updated On :11 ஏப்ரல் 2026, 7:23 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று காட்பாடி தொகுதியில் கால்நடை மருத்துவமனை அமைக்கப்படும் என்று அமைச்சா் துரைமுருகன் உறுதியளித்துள்ளாா்.

காட்பாடி தொகுதியில் திமுக சாா்பில் போட்டியிடும் அவா் வள்ளிமலை, மேல் பாடி ஊராட்சிகளில் சனிக்கிழமை வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.

அப்போது அவா் பேசியது - காட்பாடி தொகுதியில் விவசாயமும், கால்நடை வளா்ப்பும் பிரதானமாக இருந்து வருகின்றன. இப்பகுதியில் உள்ள கால்நடைகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க நடமாடும் கால்நடை சிகிச்சை மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், கால்நடைகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க மக்கள் வேலூருக்கு செல்வதை தவிா்க்க மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமைந்ததும் காட்பாடி தொகுயிலேயே கால்நடை மருத்துவமனை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

மேலும், கடந்த 5 ஆண்டுகால திமுக ஆட்சியில் இப்பகுதிக்கு தேவையான குடிநீா், சாலை வசதி, மேம்பாலம் என அனைத்து தேவைகளும் பூா்த்தி செய்து தரப்பட்டுள்ளது. மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமையும்போது குடும்பங்களுக்கு ரூ.8 ஆயிரம் பரிசுக்கூப்பன், மகளிா் உரிமைத் தொகை, முதியோா் உதவித்தொகை ரூ.2 ஆயிரமாகவும் உயா்த்தியும், 8-ஆம் வகுப்பு வரை காலை சிற்றுண்டி என திமுக தோ்தல் அறிக்கையில் அளிக்கப்பட்டுள்ள வாக்குறுதிகள் செயல்படுத்தப்படும் என்றாா்.

அப்போது, வேலூா் மக்களவை உறுப்பினா் டி.எம்.கதிா்ஆனந்த், காங்கிரஸ், விசிக, தேமுதிக உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சி நிா்வாகிகள் உடனிருந்தனா்.

