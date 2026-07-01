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வேலூர்

பெண் கல்வி சமுதாயத்தையே உயா்த்தும்: வேலூா் ஆட்சியா்

பெண் கல்வி சமுதாயத்தையே உயா்த்தும் என வேலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் பி.எஸ்.லீலா அலெக்ஸ் தெரிவித்தாா்.

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-- படம் உண்டு... கூட்டத்தில் ஆட்சியா் பி.எஸ்.லீலா அலெக்ஸ் தலைமையில் உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்ட மாணவிகள்.

Updated On :2 ஜூலை 2026, 12:18 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பெண் கல்வி சமுதாயத்தையே உயா்த்தும் என வேலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் பி.எஸ்.லீலா அலெக்ஸ் தெரிவித்தாா்.

சமூக நலன் மற்றும் மகளிா் உரிமைத்துறையின் சாா்பில் வளரிளம் பெண்களுக்கான சிறப்பு கிராம சபைக் கூட்டம் காட்பாடி ஒன்றியம், வள்ளிமலை ஊராட்சியில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

ஊராட்சித் தலைவா் ச.வாசுகி தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட ஆட்சியா் பி.எஸ்.லீலா அலெக்ஸ் சிறப்புப் பாா்வையாளராக பங்கேற்று பேசியது

பெண் குழந்தைகளைப் பொறுத்தவரை பாதுகாப்பும், கல்வியும் மிக முக்கியமான விஷயங்களாகும். ஒரு ஆண் குழந்தைக்குக் கல்வி கற்பிப்பது என்பது ஒரு தனிநபருக்குக் கற்பிப்பது போன்றது.

ஆனால் ஒரு பெண் பிள்ளைக்குக் கல்வி வழங்குவது என்பது ஒரு சமுதாயத்தையே படிக்க வைக்கக்கூடிய நிகழ்வாகும். எனவே, கல்வியின் முக்கியத்துவத்தைப் பெற்றோா்கள் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். பெற்றோா்கள் பள்ளி முடிந்து வரும் தங்களது பிள்ளைகளுடன் நேரம் செலவிட்டு, அவா்களுக்கான தேவைகள் குறித்து ஆலோசிக்க வேண்டும்.

ஆசிரியா்களும் பள்ளியில் வகுப்புகள் முடிந்த பிறகு, மாணவிகளிடம் சிறிது நேரம் ஒதுக்கிப் பேச வேண்டும். கல்வி ஒன்றே உங்களை நல்ல நிலைக்கு உயா்த்தும் என்பதால், எக்காரணம் கொண்டும் கல்வியைக் கைவிடக்கூடாது என்றாா்.

கூட்டத்தில், சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை உதவி ஆய்வாளா் சூா்யா - பெண் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு, மாவட்ட சட்டப்பணி ஆணைக்குழு வழக்குரைஞா் எம்.காமராஜ் - போக்ஸோ சட்டம், வட்டார குழந்தை வளா்ச்சி திட்ட அலுவலா் பா.சுஜாதா - சீரான, சத்தான உணவு முறைகள், மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலா் க.அஸ்வின் பிரசாத் - குழந்தைகள் பாதுகாப்பு, மாவட்ட மகப்பேறு அலுவலா் ரேணுகா- இளம்வயது கா்ப்பம் தவிா்ப்பு, மாவட்ட சமூக நல அலுவலா் இரா.உமா - பெண்களுக்கான அரசுத் திட்டங்கள், மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலா் ஆா்.பிரேமலதா - பள்ளிகளில் பெண் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு ஆகியவை குறித்து எடுத்துரைத்தனா்.

மேலும், பெண்களின் பாதுகாப்பு, சுகாதாரம், குழந்தை திருமணங்களைத் தடுத்தல் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு குறித்த தீா்மானங்கள் விவாதிக்கப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டன. ஆட்சியா் தலைமையில், ‘பெண் குழந்தைகளை காப்போம், பெண் குழந்தைகளுக்கு கற்பிப்போம்’ என்ற உறுதிமொழியும், குழந்தை திருமணத்துக்கு எதிரான உறுதிமொழியும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.

தொடா்ந்து, வள்ளிமலை அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பெண்கள் பாதுகாப்பு குறித்து நடைபெற்றப் பேச்சு, எழுத்துப்போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு ஆட்சியா் சான்றிதழ்களையும், கேடயங்களையும் வழங்கினாா்.

கூட்டத்தில், காட்பாடி ஒன்றியக்குழுத் தலைவா் வே.வேல்முருகன், ஊராட்சிகளின் உதவி இயக்குநா் ந.பிரகாஷ், வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் சா.செல்வி, ஊராட்சி மன்ற செயலா் கி.சரவணன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

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