நீட் தோ்வை ரத்து செய்யக்கோரி சிஐடியு தொழிற்சங்கம் சாா்பில்குடியாத்தம் வட்டாட்சியா் அலுவலகம் எதிரே திங்கள்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு அமைப்பின் மாவட்ட துணைத் தலைவா் சி.சரவணன் தலைமை வகித்தாா்.விவசாய சங்க பொறுப்பாளா் சி.எம்.நடராஜன் ஆா்ப்பாட்டத்தை தொடங்கி வைத்தாா். தோ்வு வினாத்தாள் கசிவுக்கு காரணமான மத்திய கல்வி அமைச்சா் பதவி விலக வேண்டும்உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் ஆா்ப்பாட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டன. விவசாய சங்க மாவட்டத் தலைவா் பி.குணசேகரன், நிா்வாகிகள் எஸ்.பரசுராமன், முல்லைவாசன், கே.முருகானந்தம், பி.காத்தவராயன், வி.குபேந்திரன், ஜி.மாா்கபந்து, ஆா்.மகாதேவன், எம்.அண்ணாமலை, ஜி.வி.முனிசாமி, சி.எம்.தசரதன், என்.லெனின், எம்.ராஜா, சரத்குமாா், சிவஞானம் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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