Dinamani
இயக்குநர் தக்காளி சீனிவாசன் காலமானார்!எரிவாயு தட்டுப்பாடு எதிரொலி: எல்பிஜி உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறோம் - ரிலையன்ஸ் 2 நாள்களில் திமுக - தேமுதிக தொகுதிப் பங்கீடு! எல்.கே. சுதீஷ்திமுக, அதிமுக இல்லாத கூட்டணி? ராமதாஸுடன் சசிகலா சந்திப்பு2 நாள்களில் திமுக - தேமுதிக தொகுதிப் பங்கீடு! எல்.கே. சுதீஷ்நாட்டின் கோதுமை உற்பத்தி 2% அதிகரிப்பு! 120 மில்லியன் டன் - மத்திய அரசுசௌதிக்குச் செல்ல மேற்காசியாவில் உள்ள நேபாள மக்களுக்கு அந்நாட்டு அரசு அறிவுறுத்தல்இண்டிகோ விமான நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி பீட்டர்ஸ் எல்பர்ஸ் ராஜிநாமாபாகிஸ்தானில் அறிமுகமாகும் 5ஜி: அலைக்கற்றை ஏலம் முடிந்தது!
/
வேலூர்

அமெரிக்க, இஸ்ரேலைக் கண்டித்து அரசு ஊழியா்கள் கருப்பு பேட்ஜ் அணிந்து பணி!

ஈரான் மீது போா் தொடுத்துள்ள அமெரிக்கா, இஸ்ரேலைக் கண்டித்து வேலூா் மாவட்டத்தில் 2,000 அரசு ஊழியா்கள் கருப்பு பேட்ஜ் அணிந்து பணியாற்றினா்.

News image
வேலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் கருப்பு பேட்ஜ் அணிந்து பணியில் ஈடுபட்ட அரசு ஊழியா்கள்.
Updated On :10 மார்ச் 2026, 7:22 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஈரான் மீது போா் தொடுத்துள்ள அமெரிக்கா, இஸ்ரேலைக் கண்டித்து வேலூா் மாவட்டத்தில் 2,000 அரசு ஊழியா்கள் கருப்பு பேட்ஜ் அணிந்து பணியாற்றினா்.

ஈரான் மீது அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் ஆகிய நாடுகள் நடத்தி வரும் போரால் குழந்தைகள், பொதுமக்கள் பெருமளவில் கொல்லப்பட்டு வருகின்றனா். ஈரான் மீதான தாக்குதலை அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் ஆகிய நாடுகள் நிறுத்தக்கோரி வேலூா் மாவட்டத்தில் அரசு ஊழியா்கள் செவ்வாய்க்கிழமை கருப்பு பேட்ஜ் அணிந்து பணியில் ஈடுபட்டனா்.

இதுகுறித்து அரசு ஊழியா்கள் சங்கத்தினா் கூறியது: ஈரான் - அமெரிக்க போரில் ஏராளமானோா் கொல்லப்படுகின்றனா். இந்த போா் காரணமாக இந்தியாவில் கச்சா எண்ணெய், சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் சூழல் உருவாகியுள்ளது. இதையடுத்து, அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் நடத்தி வரும் போரை நிறுத்த வலியுறுத்தி அரசு ஊழியா்கள் செவ்வாய், புதன்கிழமை ஆகிய இரு நாள்கள் கருப்பு பேட்ஜ் அணிந்து பணியாற்றுகிறோம்.

இதில், சுகாதார துறை, வருவாய்த்துறை உள்ளிட்ட அனைத்து துறை அரசு ஊழியா்களும் கருப்பு பேட்ஜ் அணிந்து பணியாற்றுகின்றனா் என்றனா்.

டிரெண்டிங்

ஈரான் மீது தாக்குதலால் முஸ்லிம்கள் கோபம்: ஃபரூக் அப்துல்லா

ஈரான் மீது தாக்குதலால் முஸ்லிம்கள் கோபம்: ஃபரூக் அப்துல்லா

பிராந்திய நாடுகளை அச்சுறுத்தும் இஸ்ரேல் - ஈரான் மோதல்

பிராந்திய நாடுகளை அச்சுறுத்தும் இஸ்ரேல் - ஈரான் மோதல்

அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் தாக்குதலில் ஈரானில் 787 பேர் கொலை!

அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் தாக்குதலில் ஈரானில் 787 பேர் கொலை!

நெல்லையில் சத்துணவு ஊழியா்கள் கருப்பு சேலை அணிந்து போராட்டம்

நெல்லையில் சத்துணவு ஊழியா்கள் கருப்பு சேலை அணிந்து போராட்டம்

வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |
வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!
வீடியோக்கள்

சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
துரு துரு பாடல்!
வீடியோக்கள்

துரு துரு பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani
வீடியோக்கள்

நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு