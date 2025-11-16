மடிக்கணினி திருடியவா் கைது
கோவையில் இரு சக்கர வாகனத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த மடிக்கணியைத் திருடியவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
சிங்காநல்லூா் அருகே உள்ள வசந்த நகரைச் சோ்ந்தவா் ஆண்ட்ரூ தேவசி (53). இவா் குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள தனியாா் நிறுவனத்தில் வேலை பாா்த்து வருகிறாா். கோவைக்கு வந்திருந்த ஆண்ட்ரூ தேவசி ராமநாதபுரம் பகுதியில் உள்ள மீன் கடைக்கு இரு சக்கர வாகனத்தில் சனிக்கிழமை சென்றாா்.
திருச்சி சாலையில் உள்ள அந்தக் கடையின் முன் இரு சக்கர வாகனத்தை நிறுத்தினாா். மீன் வாங்கிவிட்டு அவா் திரும்பி வந்து பாா்த்தபோது, இருசக்கர வாகனத்தில் வைத்திருந்த மடிக்கணினி திருடுபோனது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில், ராமநாதபுரம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினா். இதில் அவரது மடிக்கணினியைத் திருடியது ராமநாதபுரத்தை சோ்ந்த நாகராஜ் (62) என்பது தெரியவந்தது. இதைத்தொடா்ந்து, அவரை போலீஸாா் கைது செய்து, மடிக்கணினியை மீட்டனா்.