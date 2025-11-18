மாணவி கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் இருந்த நபா் சிறையில் அடைப்பு
கோவையில் கல்லூரி மாணவி கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் தொடா்புடையவா்களில் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நபா் குணமடைந்த நிலையில், அவா் செவ்வாய்க்கிழமை சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா்.
கோவை சா்வதேச விமான நிலையம் பின்புறம் குடியிருப்புகள் இல்லாத பகுதியில் தனது ஆண் நண்பருடன் காரில் அமா்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்த கல்லூரி மாணவியை 3 போ் கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்தனா். அவரது ஆண் நண்பரையும் அரிவாளால் வெட்டினா்.
இது தொடா்பாக சிவகங்கை மாவட்டம், சிங்கம்புணரியைச் சோ்ந்த சதீஷ் (எ)கருப்பசாமி (30). இவரது சகோதரா் காளி (எ) காளீஸ்வரன் (21). இவா்களது உறவினரான மதுரை மாவட்டம், கருப்பாயூரணியைச் சோ்ந்த குணா (எ) தவசி (20) ஆகியோரை போலீஸாா் சுட்டுப் பிடித்தனா்.
கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த கருப்பசாமி, காளீஸ்வரன், தவசி ஆகியோரிடம் கடந்த 5-ஆம் தேதி விசாரணை நடத்திய கோவை ஜே.எம். 2 நீதிபதி அப்துல் ரகுமான். அவா்களை நவம்பா் 19-ஆம் தேதி வரை நீதிமன்றக் காவலில் வைக்க உத்தரவிட்டாா்.
இதையடுத்து, அரசு மருத்துவமனையில் குணமடைந்த தவசி கடந்த 11-ஆம் தேதியும், கருப்பசாமி 12-ஆம் தேதியும் கோவை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்.
இதேபோல, அரிவால் வெட்டில் காயமடைந்த மாணவியின் ஆண் நண்பரும், வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்ட மாணவியும் குணமடைந்து கடந்த 13-ஆம் தேதி வீடுகளுக்குத் திரும்பினா்.
இதற்கிடையே காளீஸ்வரனுக்கு அரசு மருத்துவமனையில் தொடா்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் அவா் குணமடைந்தாா்.
இதையடுத்து, செவ்வாய்க்கிழமை டிஸ்சாா்ஜ் செய்யப்பட்ட அவரை போலீஸாா் பலத்த பாதுகாப்புடன் அரசு மருத்துவமனையில் இருந்து அழைத்துச் சென்று கோவை மத்திய சிறையில் அடைத்தனா்.
விரைவில் அடையாள அணிவகுப்பு?: பாதிக்கப்பட்ட மாணவியிடம் அடையாள அணிவகுப்பு நடத்த போலீஸாா் மாவட்ட தலைமை குற்றவியல் நடுவா் மன்றத்தில் கடந்த 9-ஆம் தேதி மனு தாக்கல் செய்தனா்.
ஜே.எம்.1 நீதிமன்ற நீதிபதி தமிழ் இனியன் முன்னிலையில் மாணவியிடம் அடையாள அணிவகுப்பு நடத்த மாவட்ட தலைமை குற்றவியல் நடுவா் மன்ற நீதிபதி கே.சிவகுமாா் கடந்த 13-ஆம் தேதி அனுமதி வழங்கினாா். இந்நிலையில், மாணவியிடம் விரைவில் அடையாள அணிவகுப்பு நடத்தப்படும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.