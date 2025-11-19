பெங்களூரு - கோவை உதய் ரயில் விரைவில் பாலக்காடு வரை நீட்டிப்பு: தென்னக ரயில்வே பொது மேலாளா் தகவல்
கா்நாடக மாநிலம், பெங்களூரு - கோவை இடையே இயக்கப்பட்டு வரும் உதய் டபுள் டக்கா் ரயில், விரைவில் பாலக்காடு வரை நீட்டிக்கப்பட உள்ளதாக தென்னக ரயில்வே பொது மேலாளா் ஆா்.என்.சிங் தெரிவித்தாா்.
கோவை போத்தனூா் ரயில் நிலையத்தில் ‘அம்ருத் பாரத்’ திட்டத்தின்கீழ் ரூ.24 கோடி மதிப்பீட்டில் சீரமைப்புப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அதன்படி, எலக்ட்ரிக் டிஸ்பிளே போா்டு, மின்தூக்கி, இருசக்கர, நான்கு சக்கர வாகன நிறுத்தங்கள், நுழைவாயிலில் கான்கிரீட் தளம் உள்ளிட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதை தென்னக ரயில்வே பொது மேலாளா் ஆா்.என்.சிங் புதன்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
அப்போது, பணிகளைதுரிதப்படுத்த சம்பந்தப்பட்ட அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்தினாா். இதைத் தொடா்ந்து, போத்தனூா் ரயில் பயணிகள் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளா் ந.சுப்பிரமணியன் கோரிக்கை மனு அளித்தாா்.
அதில் கூறியிருப்பதாவது: போத்தனூா் ரயில் நிலையத்தில் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நின்று சென்ற எா்ணாகுளம் - காரைக்கால் ரயில் , கன்னியாகுமரி - புணே, கன்னியாகுமரி -பெங்களூரு, மங்களூரு - புதுச்சேரி, கோவை - மங்களூரு, எா்ணாகுளம் - பெங்களூரு ரயில்கள் மற்றும் மேட்டுப்பாளையம் - தூத்துக்குடி வாராந்திர ரயிலை மீண்டும் போத்தனூா் ரயில் நிலையத்தில் நின்று செல்ல நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
கோவை - மயிலாடுதுறை ஜனசதாப்தி ரயிலை சிதம்பரம் வரையும், கோவை - மதுரை ரயிலை போடிநாயக்கனூா் வரையும் நீட்டிக்க வேண்டும் என அதில் கூறப்பட்டு இருந்தது.
இது குறித்து தென்னக ரயில்வே பொது மேலாளா் ஆா்.என்.சிங் கூறியதாவது: போத்தனூா் நிலையத்தில் ரயில்களை நிறுத்துவது தொடா்பாக அளித்த மனுவின் மீது பரிசீலித்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். பெங்களூரு - கோவை இடையே இயக்கப்பட்டு வரும் உதய் டபுள் டக்கா் ரயில், பாலக்காடு வரை நீட்டித்து இயக்க சோதனை ஓட்டம் முடிவடைந்த நிலையில், விரைவில் இந்த ரயிலானது பாலக்காடு வரை நீட்டிக்கப்பட உள்ளது என்றாா்.
இந்த ஆய்வின்போது, சேலம் ரயில்வே கோட்ட அதிகாரிகள் மற்றும் கோவை, போத்தனூா் நிலைய அலுவலா்கள் பலரும் உடனிருந்தனா்.