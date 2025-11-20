4 மாதங்களில் ஆவின் பால் விற்பனை 48% அதிகரிப்பு: அமைச்சா் த.மனோ தங்கராஜ்
தமிழகத்தில் கடந்த 4 மாதங்களில் ஆவின் பால் விற்பனை 48 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது என்று பால் வளத் துறை அமைச்சா் த.மனோ தங்கராஜ் கூறினாா்.
தேசிய பால் தின கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக கோவை, ஆா்.எஸ்.புரம் விற்பனை அலுவலக வளாகத்தில் பால் வளத் துறையில் அரசின் சாதனைகளை எடுத்துரைத்து, பால் உற்பத்தியாளா்களைக் கௌரவிக்கும் நிகழ்ச்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்ச்சிக்கு, அமைச்சா் த.மனோ தங்கராஜ் தலைமை வகித்தாா். துணைப் பதிவாளா் (பால் வளம்) செந்தில்குமாா், ஆவின் பொது மேலாளா் லதா ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
இதையடுத்து, கிணத்துக்கடவு வட்டம், பகவதிபாளையம் தமிழ்நாடு பால் உற்பத்தியாளா்கள் கூட்டுறவு சங்கத்தில் பால் கொள்முதல், உறுப்பினா்களுக்கு பால் பணம் பட்டுவாடா செய்யப்பட்ட விவரங்கள், அரசு வழங்கும் ரூ.3 ஆயிரம் ஊக்கத் தொகை உறுப்பினா்களுக்கு வங்கிக் கணக்குகளில் செலுத்தப்பட்ட விவரம், உள்ளூா் பால் விற்பனை விலை விவரம், கலப்பு தீவனம் இருப்பு உள்ளிட்டவற்றை அமைச்சா் ஆய்வு மேற்கொண்டாா். தொடா்ந்து, தமிழ்நாடு பால் உற்பத்தியாளா்கள் கூட்டுறவு இணையம் மற்றும் கோவை மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளா் ஒன்றியம் இணைந்து நடத்திய ராஷ்ட்ரீய கோகுல் மிஷன் 2025 -26 ஜொ்சி இன கன்றுகள் பேரணியில் கலந்துகொண்ட சிறந்த கன்றுகளின் உரிமையாளா்களுக்கு பரிசுகளை வழங்கினாா்.
இதையடுத்து, செய்தியாளா்களிடம் அமைச்சா் கூறியதாவது: மாநிலம் முழுவதும் பால் பரிசோதனை செய்து பாலின் தரம் மற்றும் அளவுக்கேற்ப பணம் கொடுக்கும் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தியதன் மூலம் கால்நடை விசாயிகளுக்கு நியாயமான விலை கிடைப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. பாலுக்கான தொகையும் உடனடியாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. பாலின் தரமும் நன்றாக உள்ளது. ஆவின் மூலம் மிக குறைவான விலையில் வாடிக்கையாளா்களுக்கு பால் வழங்கப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டில் விவசாயிகளுக்கு கறவை மாட்டு கடனாக ரூ. 1,21,188 கோடி வழங்கப்பட்டுள்ளது. புரதம் நிறைந்த கால்நடை தீவன விநியோகம் மும்மடங்காக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
கூட்டுறவு சங்கங்கள் வலுப்படுத்தப்பட்டு லாபகரமாக இயங்கி வருகின்றன. சிறு பால் பண்ணைத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டு 4 % வட்டி மானியத்துடன் 5,000 மினி பால் பண்ணைகள் தொடங்கப்பட்டு இளைஞா்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் கடந்த 4 மாதங்களில் ஆவின் பால் விற்பனை 48 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. ஆவின் மீது அவதூறு பரப்ப நினைப்பவா்கள் எந்தக் குற்றச்சாட்டாக இருந்தாலும் எங்களிடம் கூறுங்கள் என்றாா்.
முன்னதாக, 2024 -25 -ஆம் ஆண்டுக்கான சிறந்த பால் உற்பத்தியாளா்கள் மற்றும் சிறந்த ஆவின் பணியாளா்கள், சிறந்த கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு கேடயங்கள், பரிசுகளை அமைச்சா் வழங்கினாா்.
இந்நிகழ்ச்சிகளில், கிணத்துக்கடவு பேரூராட்சித் தலைவா் கதிா்வேல், துணைத் தலைவா் பாலகுமாா், கூட்டுறவு சாா் பதிவாளா் சபரிநாதன், துணைப் பொது மேலாளா் பிரேமா, பால் உற்பத்தியாளா்கள் சங்க உறுப்பினா்கள், விவசாயிகள் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.