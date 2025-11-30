கோவையில் இருந்து சென்னை, மும்பை, செல்லும் ரயில்களுக்கு போத்தனூரை முனையமாக மாற்ற வலியுறுத்தல்

கோவையில் இருந்து சென்னை, மும்பை, திருச்சி செல்லும் ரயில்களுக்கு போத்தனூரை முனையமாக மாற்ற வேண்டும் என நுகா்வோா் அமைப்பு சாா்பில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடா்பாக, கோவை சிட்டிசன் வாய்ஸ் நுகா்வோா் அமைப்பின் தலைவா் சி.எம்.ஜெயராமன், ரயில்வே நிா்வாகத்துக்கு அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில் கூறியிருப்பது:
கோவையில் இருந்து பொள்ளாச்சி, மதுரை வழியாக நேரடியாக தூத்துக்குடி மற்றும் ராமேசுவரத்துக்கு ரயில் சேவைகளை மீண்டும் இயக்க வேண்டும். கோவை - ராமேசுவரம் இடையே இரவு ரயில் சேவை செயல்படுத்த வேண்டும். போத்தனூரில் புதிதாக கட்டப்பட்ட கட்டடங்களின் மேற்கூரைகள் மழையின்போது ஒழுகுகின்றன.
இது மோசமான கட்டுமான தரத்தைக் காட்டுவதோடு, பயணிகளுக்கு மிகுந்த சிரமத்தை ஏற்படுத்துகிறது. கோவையில் இருந்து சென்னை, மும்பை, திருச்சி செல்லும் ரயில்களுக்கு போத்தனூரை முனையமாக மாற்ற வேண்டும். போத்தனூரில் இருந்து கோவை வழியாக இந்த ரயில்களை இயக்கலாம். போத்தனூா் ரயில் நிலைய உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுக்காக ரூ. 350 கோடி என்ற பெரும் தொகை செலவிடப்படுவதாகத் தெரிய வருகிறது. ஆயினும், முழுமையாக உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்படுத்தப்படவில்லை.
பயணச்சீட்டு வழங்குமிடங்களில் 4 ஊழியா்கள் பணியில் இருந்தும் ஒருவா் மட்டுமே விசாரணை மற்றும் தத்கல் முன்பதிவைக் கையாள்கிறாா். பயணிகளின் நெரிசலைக் குறைக்க, தத்கல் நேரங்களில் கூடுதல் கவுன்டா் திறக்கப்பட வேண்டும். கோவை, வடகோவை, போத்தனூா் ரயில் நிலையங்களில் முன்பு அமைக்கப்பட்டிருந்த தொடுதிரை தகவல் இயந்திரங்கள் தற்போது காணவில்லை. அவற்றை உடனடியாக மீண்டும் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரவேண்டும்.
கோவை - சென்னை இடையே இயங்கும் விரைவு ரயில், சேரன் விரைவு ரயில் மற்றும் இன்டா்சிட்டி விரைவு ரயில்களில் பயணிகளுக்கு கடும் அதிா்வு ஏற்படுகிறது. ரயில்வே பாதுகாப்பு மற்றும் இயந்திரவியல் குழுக்கள் மூலம் விரிவான தொழில்நுட்ப ஆய்வு மேற்கொண்டு, இதற்கு தீா்வு காண வேண்டும்.
இதேபோல, நீலகிரி, சேரன் விரைவு ரயில்களில் கழிவறைகள் மிகவும் மோசமாக உள்ளன. கேரள ரயில்களிலும் கழிவறை பராமரிப்பு மோசமாக உள்ளது. தூய்மைப் பணியாளா்கள் 3 மணி நேரத்துக்கு ஒருமுறை ரயில் கழிவறைகளை சுத்தம் செய்ய வேண்டும் என விதி இருந்தும், அது முறையாக செயல்படுத்தப்படுவதில்லை. தூய்மைப் பணிகளை உடனடியாக தீவிரப்படுத்த வேண்டும்.
வந்தே பாரத் சேவையில் வசூலிக்கப்படும் கட்டணத்துக்கு ஏற்றவாறு உணவின் தரம் இல்லை என பயணிகள் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளனா். எனவே, உணவு விற்பனையாளா்களின் தர நிா்ணயம், உணவின் தரம் குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ள வேண்டும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.