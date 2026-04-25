கோயம்புத்தூர்

ஒா்க் ஷாப்பில் தீ: 3 இருசக்கர வாகனங்கள் எரிந்து சேதம்

பீளமேட்டில் ஒா்க் ஷாப்பில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 3 இருசக்கர வாகனங்கள் எரிந்து சேதமடைந்தன.

Updated On :25 ஏப்ரல் 2026, 7:40 pm

கோவை, பீளமேட்டில் இளையராஜா (40) என்பவருக்குச் சொந்தமான இருசக்கர வாகனங்கள் பழுது நீக்கும் ஒா்க்ஷாப் உள்ளது. பணி முடிந்து வழக்கம்போல வெள்ளிக்கிழமை இரவு ஒா்க் ஷாப்பை மூடிவிட்டு இளையராஜா வீட்டுக்குச் சென்றுள்ளாா்.

சனிக்கிழமை காலை 4 மணியளவில் ஒா்க்ஷாப்பில் இருந்து கரும்புகை வெளியேறி, தீப்பிடித்துள்ளது. இதைப் பாா்த்த அப்பகுதி மக்கள், பீளமேடு தீயணைப்பு நிலையத்துக்கு தகவல் தெரிவித்தனா்.

சம்பவ இடத்துக்கு வந்த தீயணைப்பு வீரா்கள் தீயை அணைத்தனா். இருப்பினும் ஒா்க்ஷாப்பில் இருந்த 3 இருசக்கர வாகனங்கள் எரிந்து சேதமடைந்தன. இச்சம்பவம் குறித்து பீளமேடு போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

