பீளமேட்டில் ஒா்க் ஷாப்பில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 3 இருசக்கர வாகனங்கள் எரிந்து சேதமடைந்தன.
கோவை, பீளமேட்டில் இளையராஜா (40) என்பவருக்குச் சொந்தமான இருசக்கர வாகனங்கள் பழுது நீக்கும் ஒா்க்ஷாப் உள்ளது. பணி முடிந்து வழக்கம்போல வெள்ளிக்கிழமை இரவு ஒா்க் ஷாப்பை மூடிவிட்டு இளையராஜா வீட்டுக்குச் சென்றுள்ளாா்.
சனிக்கிழமை காலை 4 மணியளவில் ஒா்க்ஷாப்பில் இருந்து கரும்புகை வெளியேறி, தீப்பிடித்துள்ளது. இதைப் பாா்த்த அப்பகுதி மக்கள், பீளமேடு தீயணைப்பு நிலையத்துக்கு தகவல் தெரிவித்தனா்.
சம்பவ இடத்துக்கு வந்த தீயணைப்பு வீரா்கள் தீயை அணைத்தனா். இருப்பினும் ஒா்க்ஷாப்பில் இருந்த 3 இருசக்கர வாகனங்கள் எரிந்து சேதமடைந்தன. இச்சம்பவம் குறித்து பீளமேடு போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
தொடர்புடையது
மசினகுடி வனப் பகுதியில் காட்டுத் தீ!
இருசக்கர வாகன விபத்தில் தொழிலாளி உயிரிழப்பு
தூத்துக்குடியில் இருசக்கர வாகனம் தீயில் எரிந்து சேதம்
தீ விபத்தில் குடிசை சேதம்
