Dinamani
புதுச்சேரியில் திமுக-காங்கிரஸ் தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை ஹோர்முஸ் நீரிணை விரைவில் திறக்கப்படும் - டிரம்ப்பெட்ரோல், டீசல் போதிய இருப்பு: எல்பிஜி உற்பத்தி 31% அதிகரிப்பு - மத்திய அரசுஇந்தியாவுக்கான 2 எல்பிஜி சரக்கு கப்பல்கள் ஹோர்முஸ் நீரிணையைக் கடந்து பயணம்!நெல் கொள்முதல்: பிரதமருக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் கடிதம்! கச்சா எண்ணெய் விலை 15 நாள்களில் 40% உயர்வு!எரிபொருள் தட்டுப்பாடு.. மத்திய அரசு என்ன செய்யப் போகிறது? முதல்வர் ஸ்டாலின் கேள்வி!வைரமுத்துவுக்கு ஞானபீட விருது!
/
கோயம்புத்தூர்

சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவ தன்னாா்வலா்களை நியமிக்க ஆலோசனைக் கூட்டம்

வாக்குச்சாவடிகளில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவ தன்னாா்வலா்களை நியமிப்பது தொடா்பாக நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்றோா்.
Updated On :14 மார்ச் 2026, 9:00 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சட்டப்பேரவைத் தோ்தலின் போது, வாக்குச்சாவடி மையங்களில் மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் மூத்த வாக்காளா்களுக்கு உதவிடும் வகையில் தன்னாா்வலா்களை நியமனம் செய்வது தொடா்பாக ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் ஆலோசனைக் கூட்டம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

தமிழகத்தில் விரைவில் சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் நடைபெற உள்ளது. இதில் மாற்றுத்திறனாளிகள், முதியோா் வாக்களிக்க உதவிடும் வகையில், வாக்குச்சாவடி மையங்களில் தன்னாா்வலா்களை நியமனம் செய்வது தொடா்பாக நோடல் அலுவலா்களுக்கான ஆலோசனைக் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.

கூட்டத்துக்கு, கூடுதல் ஆட்சியா் (வளா்ச்சி) சங்கேத் பல்வந்த் வாகே தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (தோ்தல்) மகேஸ்வரி, மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலா் வசந்தகுமாா், தோ்தல் வட்டாட்சியா் தணிகைவேல் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

இக்கூட்டத்தில், மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் மூத்த வயது வாக்காளா்களுக்கு உதவிடும் வகையில், மாவட்டத்தில் உள்ள 1,062 வாக்குச்சாவடி மையங்களில் தன்னாா்வலா்களை நியமனம் செய்வது தொடா்பாகவும், மாவட்டத்தில் அமைந்த அனைத்து கல்லூரிகளின் நோடல் அலுவலா்கள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய பணிகள் குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது.

இதில், கோவை மண்டல என்.எஸ்.எஸ் ஒருங்கிணைப்பாளா் யுவராஜ், என்சிசி கமான்டெண்ட் தீபக் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

வாக்குச்சாவடி நிலைய அலுவலா்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம்

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு