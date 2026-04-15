கோவையில் வாக்குச் சாவடி அலுவலா்களுக்கான இரண்டாம் கட்ட பயிற்சி வகுப்பை மாநகராட்சி ஆணையா் மா.சிவகுரு பிரபாகரன் புதன்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
சட்டப் பேரவைத் தோ்தல் ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள நிலையில், கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள கவுண்டம்பாளையம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட ஜி.என்.மில்ஸ், கொங்கு நாடு கலை, அறிவியல் கல்லூரி, கோவை வடக்கு சட்டப் பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட நவ இந்தியா, ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா கலை, அறிவியல் கல்லூரி, சிங்காநல்லூா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட அவிநாசி சாலை, பீளமேடு பி.எஸ்.ஜி.தொழில்நுட்பக் கல்லூரி ஆகிய பகுதிகளுக்குள்பட்ட வாக்குச் சாவடி மையங்களில் பணியாற்ற உள்ள வாக்குச் சாவடி தலைமை அலுவலா், வாக்குப் பதிவு அலுவலா்களுக்கான இரண்டாம் கட்ட பயிற்சி வகுப்பு புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்தப் பயிற்சி வகுப்பை மாநகராட்சி ஆணையா் மா.சிவகுரு பிரபாகரன் ஆய்வு செய்தாா்.
அப்போது, இந்திய தோ்தல் ஆணையத்தின் வழிகாட்டுதல்களை முழுமையாகப் பின்பற்ற வேண்டும் என அலுவலா்களை அறிவுறுத்தினாா்.
ஆய்வின்போது, வருவாய் கோட்டாட்சியா் (வடக்கு) வினோத்குமாா், தனித் துணை ஆட்சியா் வாணிலட்சுமி ஜெகதாம்பாள், திட்ட இயக்குநா் (மகளிா் திட்டம்) மதுரா, கோவை வடக்கு வட்டாட்சியா் விஜயரங்க பாண்டியன், உதவி ஆணையா்கள் தட்சிணாமூா்த்தி, சண்முகம், நா்மதா உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
தொடர்புடையது
தோ்தல் பணி அலுவலா்களுக்கு இரண்டாம் கட்ட பயிற்சி
சிறுதானியங்கள், உணவுப் பண்டங்களுடன் வாக்குச் சாவடி: வாக்காளா்கள் வியப்பு
வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களைக் கையாள அலுவலா்களுக்கு பயிற்சி
தோ்தல் அலுவலா்களுக்கு இரண்டாம் கட்ட பயிற்சி
வீடியோக்கள்
#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
தினமணி செய்திச் சேவை
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
தினமணி செய்திச் சேவை
தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
ராத்து ராசன் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு