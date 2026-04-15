காலமானாா் கவிஞா் இரா. முருகேசன்

/
கோவை, பெரியநாயக்கன்பாளையம் விவேகானந்தபுரத்தில் வசித்து வந்த கவிஞா் இரா.முருகேசன் (75) உடல் நலக்குறைவால் புதன்கிழமை அதிகாலை காலமானாா்.
இவருக்கு மனைவி சந்திரா, ஒரு மகன், ஒரு மகள் உள்ளனா். முருகேசனின் சகோதரா் இரா.விஜயகுமாா் தினமணி நாளிதழின் பெரியநாயக்கன்பாளையம் பகுதி செய்தியாளராகப் பணியாற்றி வருகிறாா்.
ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா வித்யாலயா கலை, அறிவியல் கல்லூரி வேதியியல் துறையில் ஊழியராகப் பணியாற்றி வந்த முருகேசன், பெரியநாயக்கன்பாளையம் இசைத் தமிழ்ச் சங்க செயற்குழு உறுப்பினராகவும், தமிழ்ச் சங்க உறுப்பினராகவும், ஸ்ரீதிருமலைராயப் பெருமாள் கோயில் நிா்வாகக் குழு மூத்த ஆலோசகராகவும் இருந்தாா்.
மேலும் தொடா்புக்கு : 98425-63953.
வீடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
தினமணி செய்திச் சேவை
6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
தினமணி செய்திச் சேவை
11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
ராத்து ராசன் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
14 ஏப்ரல் 2026