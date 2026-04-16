ஈரோடு மாவட்டம், மொடக்குறிச்சியில் பிரசாரம் மேற்கொள்வதற்காக மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா விமானம் மூலம் சனிக்கிழமை (ஏப்ரல் 18) இரவு கோவைக்கு வருகிறாா்.
மொடக்குறிச்சி தொகுதியில் போட்டியிடும் பாஜக வேட்பாளா் கீா்த்திகா சிவகுமாரை ஆதரித்து மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா ஞாயிற்றுக்கிழமை வாக்கு சேகரிக்கவுள்ளாா்.
இதற்காக விமானம் மூலம் சனிக்கிழமை இரவு கோவைக்கு வரும் அவா், அன்றிரவு கோவையிலேயே தங்குகிறாா். மறுநாள் காலை இங்கிருந்து ஹெலிகாப்டா் மூலம் மொடக்குறிச்சிக்கு புறப்பட்டுச் செல்கிறாா்.
தோ்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், பிரதமா் மோடி, ஜே.பி. நட்டா உள்ளிட்ட முக்கியத் தலைவா்கள் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பிரசாரம் மேற்கொள்ள வருவது வாக்காளா்களிடையே பெரும் எதிா்பாா்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
