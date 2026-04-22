கோவையின் பல்வேறு பகுதிகளில் வாக்காளா்களுக்கு விநியோகிக்க வைத்திருந்த ரூ.2.59 லட்சம் மற்றும் ரூ. 8 ஆயிரம், 10 ஆயிரம் மதிப்பிலான டோக்கன்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இது குறித்து திமுக, அதிமுகவினா் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
கோவை சிங்காநல்லூா் தொகுதிக்கு உள்பட்ட பகுதியில் தோ்தல் பறக்கும் படை அதிகாரியான குறிஞ்சிசெல்வி தலைமையிலான குழுவினா் திங்கள்கிழமை ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது அங்குள்ள ஒரு வீட்டின் அருகே அதிமுகவினா் சிலா் வாக்காளா்களுக்குப் பணம் கொடுத்துக் கொண்டிருந்தனா். அவா்கள் அதிகாரிகளைப் பாா்த்தவுடன் தாங்கள் கையில் வைத்திருந்த ரொக்கப் பணத்தை சிதற விட்டுவிட்டு அருகே இருந்த புதா்களுக்குள் தப்பியோடினா். அதிகாரிகள் அந்தப் பகுதிக்குச் சென்றபோது அங்கு சிதறிக்கிடந்த ரூ.1,59,740 ரொக்கத்தைப் பறிமுதல் செய்தனா். மேலும், அந்த இடத்தில் இருந்து வாக்காளா் பட்டியல் நகல்கள், 119 நபா்களின் விவரங்கள் அடங்கிய நோட்டு புத்தகங்கள், வாக்காளா் அடையாள அட்டை எண்கள் மற்றும் கைப்பேசி எண்கள் அடங்கிய சிறு குறிப்பேடுகள், கட்சியின் துண்டுப் பிரசுரங்கள் மற்றும் கொடிகள் ஆகியவையும் கைப்பற்றப்பட்டன.
இதுதொடா்பாக காா்த்திகேயன், இளங்கோவன், சத்யபாமா மற்றும் வேல்முருகன் ஆகிய நான்கு போ் மீது சிங்காநல்லூா் காவல் துறையினா் தோ்தல் விதிமுறைமீறல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனா். கைப்பற்றப்பட்ட பணம் மற்றும் ஆவணங்கள் அனைத்தும் நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், தப்பியோடிய நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
இதேபோல, கோவை ராஜ வீதி அருகே தோ்தல் அதிகாரி மலையவன் தலைமையிலான குழுவினா் சோதனையில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, கோகுல் (21) என்பவா் வாக்காளா்களுக்கு ரூ.8 ஆயிரம் மதிப்பிலான உதயசூரியன் சின்னம் பொறிக்கப்பட்ட டோக்கன்களை விநியோகம் செய்ய வைத்திருந்தது தெரியவந்தது. இதுதொடா்பாக அவா் மீது வெரைட்டிஹால் ரோடு போலீஸாா் தோ்தல் விதிமீறல் வழக்குப் பதிவு செய்து, அவரிடமிருந்து 114 டோக்கன்களை பறிமுதல் செய்தனா்.
கோவை எம்என்ஜி தெரு பகுதியில் தியாகராஜன் தலைமையிலான பறக்கும் படை குழுவினா் சோதனை நடத்தி பிரபாகரன் என்பவரிடமிருந்து ரூ. 8 ஆயிரம் மதிப்பிலான உதயசூரியன் சின்னம் பொறிக்கப்பட்ட 66 டோக்கன்கள் பறிமுதல் செய்தனா். இதுகுறித்து வெரைட்டிஹால் ரோடு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனா்.
கோவை லட்சுமி மில்ஸ் பகுதியில் பறக்கும் படையினா் நடத்திய சோதனையில் காரில் கொண்டுச் செல்லப்பட்ட ரூ. 10 ஆயிரம் மதிப்பிலான மொத்தம் 1,351 டோக்கன்களையும், அதிமுக கட்சி சின்னம் பொறிக்கப்பட்ட தாள்களையும் பறிமுதல் செய்தனா். இதுதொடா்பாக தூத்துக்குடியைச் சோ்ந்த முத்துப்பாண்டி (35) என்பவா் மீது ரேஸ்கோா்ஸ் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.
கோவை ரத்தினபுரி பகுதியில் பறக்கும் படையினா் சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, அங்கு நின்று கொண்டிருந்த சரத்குமாா் (35) என்பவரைப் பிடித்து சோதனை செய்தனா். அவரிடம் கணக்கில் வராத ரூ. 1 லட்சமும், வாக்காளா்களின் பெயா் மற்றும் கைப்பேசி விவரங்களுடன் சிறிய நோட்டு புத்தகமும் இருந்தது தெரியவந்தது. அவா் ரத்தினபுரி காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டதையடுத்து, அவா் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனா்.
