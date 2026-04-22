ரத்தினம் கல்வி நிறுவனம், மண்டல அறிவியல் மையம் இடையே புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

கோவை ரத்தினம் கல்வி நிறுவனத்துக்கும் மண்டல அறிவியல் மையத்துக்கும் இடையே புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
இது தொடா்பாக ரத்தினம் கல்வி நிறுவனம் கூறியிருப்பதாவது:
வகுப்பறைகளில் கற்றல், நடைமுறை அறிவியல் அனுபவத்துக்கு இடையிலான இடைவெளியை குறைப்பதை நோக்கமாக கொண்டு, வேகமாக மாறிவரும் ஸ்டெம் கல்வி சூழலில் மாணவா்கள் நேரடி அறிவியல் பயன்பாடுகள், புதுமை சாா்ந்த கற்றலில் ஈடுபடுவதற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதற்காக மண்டல அறிவியல் மையத்துடன் புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
ஒப்பந்தத்தின்படி, பயிற்சித் திட்டங்கள், கருத்தரங்குகள், அறிவியல் கண்காட்சிகள், ஆசிரியா் பயிற்சி, சமூக விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சிகளை இரு நிறுவனங்களும் இணைந்து நடத்தும், மேலும் அறிவியல் மையத்தின் இடைமுகக் காட்சிகள், மையங்கள், வசதிகளை மாணவா்கள் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
அத்துடன், குறுகிய, நீண்டகால இன்டா்ஷிப் திட்டங்கள், ஆராய்ச்சி பரிமாற்றங்கள், கல்வி சாா்ந்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுவதன் மூலம் மாணவா்கள், பேராசிரியா்கள் பயனடைவாா்கள். இந்த ஒப்பந்தம் 2 ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்கும். அதன் பிறகு புதுப்பிக்கப்படலாம்.
ஒப்பந்தத்தில் கையொப்பமிடும் நிகழ்வில் ரத்தினம் கல்வி நிறுவனங்களின் தலைமை நிா்வாக அதிகாரி ஆா்.மாணிக்கம், முதன்மை வணிக அதிகாரி பி.நாகராஜ், பிராந்திய அறிவியல் மையத்தின் புதுமை மைய வழிகாட்டி லெனின் பாரதி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
