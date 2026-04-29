Dinamani
குஜராத் - பாஜக பிணைப்பு மேலும் வலுவடைகிறது: பிரதமர் மோடி வளர்ந்த இந்தியாவுக்கான வலுவான தூண் பெண்கள்: பிரதமர் மோடிதேர்தலுக்குப் பிறகு பெட்ரோல், டீசல் விலை உயரும்! ராகுல் காந்தி எச்சரிக்கைஎல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதம் : இரட்டை நிலைப்பாட்டிற்கு இடமில்லை - ராஜ்நாத் சிங் அமைச்சர் சேகர்பாபுவால் உயிருக்கு அச்சுறுத்தல்: தவெக வேட்பாளர் புகார்ஈரான் போர்: ஒபெக் அமைப்பிலிருந்து ஐக்கிய அரபு அமீரகம் விலகல்குஜராத் உள்ளாட்சித் தேர்தல்! அனைத்து மாநகராட்சிகளையும் கைப்பற்றிய பாஜக!
/
கோயம்புத்தூர்

சிங்காநல்லூா் அருகே வீட்டின் கதவை உடைத்து 7 பவுன், ரூ.20 ஆயிரம் திருட்டு

News image

திருட்டு - சித்திரிப்பு

Updated On :28 ஏப்ரல் 2026, 8:52 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சிங்காநல்லூா் அருகே எஸ்ஐஹெச்எஸ் காலனியில் வீட்டின் கதவை உடைத்து 7 பவுன் தங்க நகைகள் திருடுபோனது.

கோவை மாநகா், சிங்காநல்லூா் அருகே எஸ்ஐஹெச்எஸ் காலனி தாமரை நகா், வடக்கு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் தாமோதரன் (43). இவா், கடந்த 25-ஆம் தேதி வீட்டைப் பூட்டிவிட்டு குடும்பத்துடன் திருக்கடையூா் கோயிலுக்கு சென்றுவிட்டு திங்கள்கிழமை கோவைக்கு திரும்பினாா்.

வீட்டுக்கு சென்று பாா்த்தபோது கதவு உடைக்கப்பட்டிருப்பதைக் கண்டு அதிா்ச்சியடைந்தாா். பீரோவில் வைக்கப்பட்டிருந்த 3 பவுன் தங்கச் சங்கிலி, கம்மல், மோதிரம், தாலி மற்றும் தாலிக்குண்டுகள் என மொத்தம் 7 பவுன் நகைகள் மற்றும் ரூ.20 ஆயிரம் பணம் திருடுபோயிருப்பது தெரியவந்தது. இதுகுறித்து அவா் அளித்த புகாரின்பேரில் சிங்காநல்லூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, அப்பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களில் பதிவானக் காட்சிகளை சேகரித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

