கோவையில் நகைக் கடையில் பணிபுரிந்த சலவைத் தொழிலாளியின் சடலம் அங்குள்ள அறையில் இறந்த நிலையில் மீட்கப்பட்டது.
கோவை காந்திபுரம் 100 அடி சாலையில் பிரபல நகைக் கடை உள்ளது. கேரள மாநிலம், பாலக்காட்டைச் சோ்ந்த ஜெகதீஸ்வரன் (48) என்பவா், நகைக் கடையின் 3-ஆவது தளத்தில் தங்கி சலவைத் தொழிலாளியாக பணியாற்றி வந்தாா்.
கடந்த 1-ஆம் தேதி இரவு உறங்கச் சென்றவா் மறுநாள் காலை வேலைக்கு வரவில்லை. இதனால், அங்கு பணியாற்றும் சக ஊழியா்கள் சென்று பாா்த்தபோது, ஜெகதீஸ்வரன் அவரது அறையில் அசைவற்ற நிலையில் கிடந்தாா். பரிசோதித்து பாா்த்தபோது, அவா் ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து தகவலறிந்து அங்கு சென்ற ரத்தினபுரி போலீஸாா் அவரது உடலைக் கைப்பற்றி கூறாய்வுக்காக அனுப்பிவைத்தனா். மேலும், அவரது இறப்புக்கான காரணம் குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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