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கோயம்புத்தூர்

பெரிய தடாகம் லலிதாம்பிகை கோயிலில் திருக்கல்யாணம்

கோவை பெரிய தடாகம் லலிதாம்பிகை கோயிலில் ஸ்ரீ லலிதாம்பிகை ஸ்ரீ காமேஸ்வரா் திருக்கல்யாண மகோத்ஸவம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

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பெரிய தடாகம் ஸ்ரீலலிதாம்பிகை கோயிலில்  ஸ்ரீ ஜகதாத்மானந்தா சரஸ்வதி சுவாமிகள் தலைமையில் நடைபெற்ற திருக்கல்யாணம் மகோத்ஸவம்.

Updated On :7 ஆகஸ்ட் 2026, 11:02 pm IST

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கோவை பெரிய தடாகம் லலிதாம்பிகை கோயிலில் ஸ்ரீ லலிதாம்பிகை ஸ்ரீ காமேஸ்வரா் திருக்கல்யாண மகோத்ஸவம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

கோவை மாவட்டம், பெரிய தடாகம் பகுதியில் பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீ லலிதாம்பிகை கோயில் உள்ளது. இக்கோயிலில் லலிதாம்பிகை ஸ்ரீ காமேஸ்வரா் திருக்கல்யாண மகோத்ஸவம் சிவாச்சாரியா்கள் வேத மந்திரம் முழங்க நடைபெற்றது.

இந்த விழாவுக்கு கோயில் அறக்கட்டளை நிா்வாகி ஸ்ரீ ஜகதாத்மானந்தா சரஸ்வதி சுவாமிகள் தலைமை வகித்தாா்.

இதில், பெரிய தடாகம், சின்ன தடாகம், துடியலூா், சோமையம்பாளையம், டிவிஎஸ் நகா், ஆனைகட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதியைச் சாா்ந்த ஏராளமான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு தரிசனம் செய்தனா்.

விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை லலிதாம்பிகை அறக்கட்டளை அறங்காவலா்கள் மற்றும் அலுவலா்கள், ஊழியா்கள் செய்திருந்தனா்.

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