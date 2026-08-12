விமான நிலையத்தில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட காா், தங்கத்தை குறைந்த விலைக்கும், வேலை வாங்கித் தருவதாகவும் கூறி ரூ.55.70 லட்சம் மோசடி செய்த இளைஞரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
கோவை மாநகா், துடியலூா் வெள்ளக்கிணறு சாலை, ஜீசஸ் சேவ் ஹவுஸ் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சௌந்தரராஜன் மகன் கலாபெருமாள் ஆல்பா்ட் (41). தனியாா் நிறுவன சேவை மேலாளரான இவருக்கு, கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் விளாங்குறிச்சி பகுதியில் உள்ள தேவாலயத்தில் தாஸ் (37) என்பவா் அறிமுகமாகியுள்ளாா். அப்போது, கோவை விமான நிலையத்தில் பணிபுரிவதாகக் கூறிய தாஸ், ஏலத்தில் விடப்படும் சொகுசு காரை ரூ.15 லட்சத்துக்கு வாங்கித் தருவதாகவும், பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சுத்தமான 250 கிராம் தங்கத்தை ரூ.18.50 லட்சத்துக்கு வாங்கித் தருவதாகவும் ஆசை வாா்த்தை கூறியுள்ளாா். மேலும், விமான நிலையத்தில் வேலை வாங்கித் தருவதாகவும், ரூ.56 லட்சம் மதிப்பிலான ஒரு கிலோ தங்கம் இருப்பதாகவும் கலாபெருமாள் ஆல்பா்ட்டிடம் கூறியுள்ளாா்.
இதை நம்பிய கலாபெருமாள் ஆல்பா்ட், தாஸ் மற்றும் அவரது மனைவி தனுஷ்யா ஆகியோரிடம் 26.09.2025 முதல் 26.03.2026 வரையிலான காலகட்டத்தில் ரொக்கமாகவும், வங்கிக் கணக்குகள் மூலமாகவும் பல தவணைகளில் மொத்தமாக ரூ.55,70,000 அளித்துள்ளாா். இவற்றில் ரொக்கமாக ரூ.48,64,000, வங்கிப் பரிவா்த்தனை மூலமாக ரூ.7,06,000 வழங்கப்பட்டுள்ளது.
பணத்தைப் பெற்றுக்கொண்ட பிறகு உறுதியளித்தபடி காா், தங்கம் மற்றும் வேலை வாங்கித் தராமல் தாஸ் காலம் தாழ்த்தி வந்துள்ளாா். மேலும், கடந்த ஏப்ரல் மாதம் வரை தேவாலயத்துக்கு வந்து கொண்டிருந்த தாஸ் மற்றும் அவரது மனைவி தனுஷ்யா, மே மாதம் முதல் அங்கு வருவதையும், தொடா்பையும் துண்டித்துவிட்டு தலைமறைவாகினா்.
இதையடுத்து தான் ஏமாற்றப்பட்டதை உணா்ந்த கலாபெருமாள் ஆல்பா்ட், கடந்த மே 27-ஆம் தேதி கோவை மாநகரக் காவல் ஆணையரிடம் புகாா் அளித்தாா். இதுதொடா்பாக துடியலூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து தாஸை செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
போலீஸாரின் விசாரணையில், கோவை விமான நிலையத்தில் சில மாதங்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் தாஸ் தூய்மைப் பணியாளராகப் பணிபுரிந்ததும், கோவில்பாளையம், சரவணம்பட்டி, பெங்களூரு, உள்பட பல்வேறு பகுதிகளில் பலரிடம் பல கோடி ரூபாய் மோசடி செய்ததும் தெரியவந்தது.
இவா் மீது கோவில்பாளையம், சரவணம்பட்டி காவல் நிலையங்களில் ஏற்கெனவே மோசடி புகாா் உள்ளன என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
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