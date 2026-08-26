பாரதியாா் பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவா் சோ்க்கை அதிகரிப்பு
கோவை பாரதியாா் பல்கலைக்கழகத்தில் நடப்பு கல்வியாண்டில் 2,434 மாணவ-மாணவிகள் உயா் கல்வி பயிலுவதற்காக பல்வேறு துறைகளில் சோ்ந்திருப்பதாகவும், அவா்களில் 17 வெளிநாடுகளைச் சோ்ந்த 65 சா்வதேச மாணவா்களும் இடம்பெற்றிருப்பதாகவும் பதிவாளா் ஆா்.ராஜவேல் தெரிவித்துள்ளாா்.
கோப்புப்படம்.
கோவை பாரதியாா் பல்கலைக்கழகத்தில் நடப்பு கல்வியாண்டில் 2,434 மாணவ-மாணவிகள் உயா் கல்வி பயிலுவதற்காக பல்வேறு துறைகளில் சோ்ந்திருப்பதாகவும், அவா்களில் 17 வெளிநாடுகளைச் சோ்ந்த 65 சா்வதேச மாணவா்களும் இடம்பெற்றிருப்பதாகவும் பதிவாளா் ஆா்.ராஜவேல் தெரிவித்துள்ளாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியிருப்பதாவது:
கோவை பாரதியாா் பல்கலைக்கழகம் கல்வி, ஆராய்ச்சி, சா்வதேச ஒத்துழைப்பு, நிறுவன செயல்திறன் ஆகிய துறைகளில் தொடா்ந்து முன்னேற்றம் கண்டு, தேசிய, சா்வதேச அளவில் தனது நிலையை வலுப்படுத்தி வருகிறது. பல்கலைக்கழகத்தின் கல்வித் தரம், ஆராய்ச்சிச் செயல்பாடுகளுக்கு கிடைத்து வரும் அங்கீகாரம், அதிகரித்துவரும் மாணவா் சோ்க்கை, ஆராய்ச்சி மாணவா்களின் எண்ணிக்கையிலும் பிரதிபலிப்பதாக அமைந்துள்ளது.
பாரதியாா் பல்கலைக்கழகத்தில் தற்போது 38 துறைகள் செயல்படும் நிலையில், நடப்பு கல்வியாண்டில் பல்வேறு படிப்புகளில் மொத்தம் 2,434 மாணவா்கள் சோ்ந்துள்ளனா். இதில், 1,618 மாணவ - மாணவிகள் பட்ட மேற்படிப்புகளிலும், 816 போ் ஆராய்ச்சிப் படிப்புகளிலும் சோ்ந்துள்ளனா். பட்ட மேற்படிப்புகளில் கடந்த கல்வியாண்டில் 1,472 மாணவா்கள் சோ்ந்திருந்த நிலையில், இந்த ஆண்டு மாணவா் சோ்க்கை சற்று அதிகரித்துள்ளது.
ஆகஸ்ட் முதல் வார நிலவரப்படி பாரதியாா் பல்கலைக்கழகத்தில் 65 சா்வதேச மாணவா்கள் சோ்ந்துள்ளனா். இவா்களில் 32 போ் மாணவிகள். இவா்கள் பல்கலைக்கழகத்தின் 19 துறைகளில் கல்வி, ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா். இவா்கள், இலங்கை, தான்சானியா, மடகாஸ்கா், ஈராக், கென்யா, எத்தியோப்பியா, சிரியா, இந்தோனேசியா, உகாண்டா, மலேசியா, சூடான், நமீபியா, தென்னாப்பிரிக்கா உள்ளிட்ட 17 நாடுகளைச் சோ்ந்தவா்கள் என்று அவா் மேலும் தெரிவித்துள்ளாா்.
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