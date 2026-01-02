கோயம்புத்தூர்
மாடியில் இருந்து தவறி விழுந்த இளைஞா் உயிரிழப்பு
கோவையில் மது போதையில் வீட்டின் மாடியில் இருந்து தவறி விழுந்த இளைஞா் உயிரிழந்தாா்.
கோவையில் மது போதையில் வீட்டின் மாடியில் இருந்து தவறி விழுந்த இளைஞா் உயிரிழந்தாா்.
ஒடிஸா மாநிலம், நபரங்கப்பூா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் லக்கிம் ஹரிஜான் (23). இவா் கோவை, ஆவாரம்பாளையம் பகுதியில் தங்கி சித்தாபுதூரில் உள்ள டிராவல்ஸ் நிறுவனத்தில் சுமைத் தூக்கும் தொழிலாளியாகப் பணியாற்றி வந்தாா்.
இந்நிலையில், அப்பகுதியில் உள்ள டாஸ்மாக்கில் வியாழக்கிழமை மது அருந்தியுள்ளாா். பின்னா், வீட்டுக்குச் சென்ற அவா், மாடியில் நின்று கொண்டிருந்துள்ளாா். அப்போது, அவா் தவறி கீழே விழுந்தாா்.
படுகாயமடைந்த அவரை அப்பகுதி மக்கள் மீட்டு கோவை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா்.
ஆனால், செல்லும் வழியிலேயே அவா் உயிரிழந்தாா்.
இச்சம்பவம் குறித்து பீளமேடு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.