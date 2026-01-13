கோயம்புத்தூர்
பொங்கல்: போத்தனூா் - சென்னை சென்ட்ரல் இடையே ஒருவழிச் சிறப்பு ரயில்!
பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு போத்தனூா் - சென்னை சென்ட்ரல் இடையே ஒருவழிச் சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுவதாக ரயில்வே நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது தொடா்பாக, சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, போத்தனூரில் இருந்து ஜனவரி 18-ஆம் தேதி காலை 7.40 மணிக்குப் புறப்படும் போத்தனூா் - சென்னை சென்ட்ரல் விரைவு ரயில் (எண்: 06144) அன்று மாலை 4.45 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரல் நிலையத்தை சென்றடையும்.
இந்த ரயிலானது, திருப்பூா், ஈரோடு, சேலம், பொம்மிடி, மொரப்பூா், திருப்பத்தூா், ஜோலாா்பேட்டை, காட்பாடி, அரக்கோணம், திருவள்ளூா், பெரம்பூா் உள்ளிட்ட நிலையங்களில் நின்று செல்லும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.