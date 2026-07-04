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கோயம்புத்தூர்

கோவைபுதூா் பகுதியில் இறந்து கிடந்த பெண்ணின் அடையாளம் தெரிந்தது! மாமனாா், மாமியாரிடம் போலீஸ் விசாரணை

கோவைபுதூா் பகுதியில் நிா்வாண நிலையில் உயிரிழந்து கிடந்த இளம்பெண் ஒடிஸா மாநிலத்தைச் சோ்ந்தவா் என்பது தெரியவந்துள்ளது.

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மர்ம மரணம்... - கோப்புப்படம்

Updated On :4 ஜூலை 2026, 1:33 am IST

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கோவைபுதூா் பகுதியில் நிா்வாண நிலையில் உயிரிழந்து கிடந்த இளம்பெண் ஒடிஸா மாநிலத்தைச் சோ்ந்தவா் என்பது தெரியவந்துள்ளது. இறப்பு குறித்து அந்தப் பெண்ணின் மாமனாா், மாமியாரிடம் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

கோவை, கோவைபுதூா் எம்ஜிஆா் நகா் மேற்கு புறவழிச் சாலை அருகேயுள்ள மஞ்சிப்பள்ளம் காட்டுப் பகுதியில் நிா்வாண நிலையில் அடையாளம் தெரியாத இளம்பெண்ணின் உடல் அழுகிய நிலையில் அண்மையில் மீட்கப்பட்டது.

இதையடுத்து, மதுக்கரை காவல் காவல் துறையினா் சம்பவ இடத்தில் விசாரணை மேற்கொண்டதுடன், உடலை மீட்டு கூறாய்வுக்காக சிங்காநல்லூா் இஎஸ்ஐ மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். மேலும், உயிரிழந்த பெண் யாா், பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டாரா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா என்பது குறித்து போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனா்.

ஆனால், எந்தவித துப்பும் துலங்காத நிலையில், இறந்த பெண்ணின் கையில் குத்தப்பட்டிருந்த பச்சை மற்றும் கையில் எழுதப்பட்டிருந்த பெயா் விவரங்களுடன் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் காவல் துறை சாா்பில் சுவரொட்டிகள் ஒட்டப்பட்டன. மேலும், வடமாநிலங்களுக்கும் அங்க அடையாளங்கள் அனுப்பப்பட்டு விசாரணை நடத்தப்பட்டு வந்தது.

இந்நிலையில், உயிரிழந்த பெண் ஒடிஸா மாநிலத்தைச் சோ்ந்த ஜெகன் மனைவி வா்ஷா (25) என்பது வெள்ளிக்கிழமை தெரியவந்தது. ஜெகன் குறித்து போலீஸாா் விசாரித்தபோது அவா் குறித்து இதுவரை எந்தத் தகவலும் கிடைக்கவில்லையாம்.

அவா் தலைமறைவாக உள்ளாரா அல்லது அவரும் கொலை செய்யப்பட்டாரா என்பது குறித்து போலீஸாா் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனா். இதற்கிடையே, இளம்பெண்ணின் மாமனாா், மாமியாரைப் பிடித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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