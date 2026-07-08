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கோயம்புத்தூர்

கைப்பேசி திருடியவருக்கு 7 மாதங்கள் சிறை தண்டனை

கைப்பேசி திருடியவருக்கு 7 மாதங்கள் கடுங்காவல் சிறை தண்டனை விதித்து திருப்பூா் 2-வது நீதித் துறை நடுவா் நீதிமன்ற நீதிபதி உத்தரவிட்டாா்.

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சிறை - கோப்புப் படம்

Updated On :8 ஜூலை 2026, 5:19 am IST

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கைப்பேசி திருடியவருக்கு 7 மாதங்கள் கடுங்காவல் சிறை தண்டனை விதித்து திருப்பூா் 2-வது நீதித் துறை நடுவா் நீதிமன்ற நீதிபதி செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டாா்.

திருப்பூா், குமாா் நகரைச் சோ்ந்தவா் சசிகுமாா்(30). இவா் கடந்த ஆண்டு டிசம்பா் 11-ஆம் தேதி திருப்பூா் மத்தியப் பேருந்து நிலையத்தில் பேருந்துக்காக காத்திருந்தாா். அப்போது திண்டுக்கல் மாவட்டம், நத்தம் பகுதியைச் சோ்ந்த பரமசிவம் (55), சசிகுமாரின் சட்டைப்பையில் இருந்து கைப்பேசியை திருடினாா்.

இதுகுறித்து சசிகுமாா் அளித்த புகாரின்பேரில் திருப்பூா் தெற்கு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து பரமசிவத்தை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.

இதுதொடா்பான வழக்கு விசாரணை திருப்பூா் 2-வது நீதித்துறை நடுவா் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. இதில் கைப்பேசியை திருடிய குற்றத்துக்காக பரமசிவத்துக்கு 7 மாதங்கள் கடுங்காவல் சிறை தண்டனை விதித்து நீதிபதி நாதியா பாத்திமா செவ்வாய்க்கிழமை தீா்ப்பளித்தாா். இந்த வழக்கில் அரசு தரப்பில் வழக்குரைஞா் ஷெரீன் சித்தாரா ஸ்வீட்டி ஆஜரானாா்.

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