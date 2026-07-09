Dinamani
தமிழக காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் குலாம் அகமது!நோபல் பரிசுக்கான வைகோவின் பரிந்துரைக்கு நன்றி: திருமாவளவன் திரிணமூல் ஆதரவாளரை கன்னத்தில் அறைந்த மமதா பானர்ஜி!ஈரானை இன்று இரவு கடுமையாகத் தாக்குவோம்: அதிபர் டிரம்ப் எச்சரிக்கை!தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் குலாம் அகமது!நோபல் பரிசுக்கான வைகோவின் பரிந்துரைக்கு நன்றி: திருமாவளவன் எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் பறிபோனது பற்றி அமைச்சர் இன்னும் பதில் அளிக்கவில்லை: அண்ணாமலை கூடுதல் கழிப்பறைகள் வேண்டும்: எழும்பூர் அரசு மகப்பேறு மருத்துவமனையில் முதல்வர் விஜய்யிடம் கோரிக்கைபிறந்த குழந்தையை குடும்பத்தாரிடம் காட்ட லஞ்சம்! பணிநீக்கம் செய்யப்படும் என அருண் ராஜ் எச்சரிக்கை!அமைச்சர் அருண்ராஜுக்கு அண்ணாமலை பாராட்டு!குதிரை பேர வழக்கு: செந்தில் பாலாஜிக்கு முன் ஜாமீன்!ஈரான் - அமெரிக்கா போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் ரத்து! டிரம்ப் அறிவிப்பு தமிழ்நாட்டில் நாளைமுதல் தனியார் பால், தயிர் விலை உயர்வு!நலம் ஏஐ சேவை! அரசு மருத்துவமனைகளில் வாட்ஸ்ஆப் மூலமாக முன்பதிவு செய்யலாம்!
/
கோயம்புத்தூர்

தனியாா் நிலத்துக்கு தண்ணீா் குழாய் அமைக்க எதிா்ப்பு: வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தை கிராம மக்கள் முற்றுகை

தனியாா் விவசாய நிலத்துக்கு தண்ணீா் குழாய் அமைக்கக்கூடாது என்று எதிா்ப்பு தெரிவித்து பல்லடம் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு பெண்கள் உள்பட 100-க்கும் மேற்பட்டோா் புதன்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

News image

பல்லடம் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு தா்ணாவில் ஈடுபட்ட கிராம மக்கள்.

Updated On :9 ஜூலை 2026, 4:03 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தனியாா் விவசாய நிலத்துக்கு தண்ணீா் குழாய் அமைக்கக்கூடாது என்று எதிா்ப்பு தெரிவித்து பல்லடம் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு பெண்கள் உள்பட 100-க்கும் மேற்பட்டோா் புதன்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

திருப்பூா் மாவட்டம், பல்லடம் அருகே உள்ள அம்மாபாளையம் பகுதியில் 500-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினா் வசிக்கின்றனா். அதே பகுதியில் 100-க்கும் மேற்பட்டோா் விவசாயம் செய்து வருகின்றனா். இந்நிலையில் அங்குள்ள ராசம்மாள் என்பவருக்கு சொந்தமாக 21 செண்ட் நிலத்தில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து, அவரது உறவினா் பழனிசாமிக்கு சொந்தமாக 63 வேலம்பாளையம் பகுதியில் உள்ள 60 ஏக்கா் விவசாயம் நிலத்துக்கு தண்ணீா் கொண்டு செல்ல கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது.

இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து ஊா் பொதுமக்கள் எதிா்ப்பு தெரிவித்த நிலையில், குழாய் அமைக்கும் பணி நிறுத்திவைக்கப்பட்டது. இதையடுத்து சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் பழனிசாமி வழக்கு தாக்கல் செய்து குழாய் அமைக்கும் பணிக்கு உத்தரவு பெற்றுள்ளாா். அதன்படி ராசம்மாள் நிலத்தில் இருந்து பழனிசாமி விவசாய நிலத்திற்கு பல்லடம் போலீசாா் பாதுகாப்புடன் குழாய் அமைக்கும் பணி நேற்று நடைபெற்றது.

தகவல் அறிந்து தண்ணீா் குழாய் அமைக்கக்கூடாது என்று கூறி பணியை தடுத்து பொதுமக்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனா்.

இதுதொடா்பாக அவா்கள் கூறும்போது, ‘நீதிமன்றம் வழங்கிய உத்தரவில் உள்ள நிலத்தின் காளை எண்ணில் குழாய் பதிக்காமல் வேறு ஒரு காளை எண்ணில் குழாய் பதிக்க முயற்சி செய்கின்றனா். எனவே குழாய் பதிக்கக் கூடாது என தெரிவித்தனா்.

நிலத்தின் காளை எண்ணில் மாற்றம் இருந்தால் நீங்கள் பல்லடம் வட்டாட்சியரிடம் குழாய் அமைக்கும் பணியை நிறுத்த உத்தரவு வாங்க வேண்டும் என்றனா்.

இதையடுத்து பல்லடம் வட்டாட்சியா் அலுவலகம் வந்து முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

இதையடுத்து பல்லடம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி உறுப்பினா் ராம்குமாா், பல்லடம் வட்டாட்சியா் கோவிந்தசாமி , காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் பாா்த்திபன் ஆகியோா் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா்.

பல்லடம் வட்டாட்சியா் அலுவலகம் முன்பு கொட்டும் மழையிலும் தா்ணாவில் ஈடுபட்டனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

குடிநீா்க் குழாய் உடைந்து வெளியேறிய தண்ணீா்: மரக் கடையில் இயந்திரங்கள் சேதம்

குடிநீா்க் குழாய் உடைந்து வெளியேறிய தண்ணீா்: மரக் கடையில் இயந்திரங்கள் சேதம்

குடிநீா் பிரச்னைக்கு தீா்வு: குழாய் அமைக்கும் பணி தொடக்கம்

குடிநீா் பிரச்னைக்கு தீா்வு: குழாய் அமைக்கும் பணி தொடக்கம்

ஊா் பெயரை மாற்றியதை கண்டித்து போராட்டம்

ஊா் பெயரை மாற்றியதை கண்டித்து போராட்டம்

வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு கிராம மக்கள் போராட்டம்

வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு கிராம மக்கள் போராட்டம்

விடியோக்கள்

வெளியானது 'தி ரைஸ் ஆஃப் ஜிடிஎன்' பாடல்!

வெளியானது 'தி ரைஸ் ஆஃப் ஜிடிஎன்' பாடல்!

தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஏன் அருவருப்பான அரசியல்?: Thirumavalavan | VCK | DMK | TVK

தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஏன் அருவருப்பான அரசியல்?: Thirumavalavan | VCK | DMK | TVK

பள்ளிக்கூடம் செல்ல முதல்வரிடம் பஸ் வசதி கேட்கும் மாணவி | CM Vijay | TVK | School Bus | Sivagangai

பள்ளிக்கூடம் செல்ல முதல்வரிடம் பஸ் வசதி கேட்கும் மாணவி | CM Vijay | TVK | School Bus | Sivagangai

இதற்கு காரணம் செங்கோட்டையன் அல்ல| CM Vijay | TVK | Jagadeswaran interview | Aadhav arjuna

இதற்கு காரணம் செங்கோட்டையன் அல்ல| CM Vijay | TVK | Jagadeswaran interview | Aadhav arjuna