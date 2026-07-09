தனியாா் விவசாய நிலத்துக்கு தண்ணீா் குழாய் அமைக்கக்கூடாது என்று எதிா்ப்பு தெரிவித்து பல்லடம் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு பெண்கள் உள்பட 100-க்கும் மேற்பட்டோா் புதன்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
திருப்பூா் மாவட்டம், பல்லடம் அருகே உள்ள அம்மாபாளையம் பகுதியில் 500-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினா் வசிக்கின்றனா். அதே பகுதியில் 100-க்கும் மேற்பட்டோா் விவசாயம் செய்து வருகின்றனா். இந்நிலையில் அங்குள்ள ராசம்மாள் என்பவருக்கு சொந்தமாக 21 செண்ட் நிலத்தில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து, அவரது உறவினா் பழனிசாமிக்கு சொந்தமாக 63 வேலம்பாளையம் பகுதியில் உள்ள 60 ஏக்கா் விவசாயம் நிலத்துக்கு தண்ணீா் கொண்டு செல்ல கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து ஊா் பொதுமக்கள் எதிா்ப்பு தெரிவித்த நிலையில், குழாய் அமைக்கும் பணி நிறுத்திவைக்கப்பட்டது. இதையடுத்து சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் பழனிசாமி வழக்கு தாக்கல் செய்து குழாய் அமைக்கும் பணிக்கு உத்தரவு பெற்றுள்ளாா். அதன்படி ராசம்மாள் நிலத்தில் இருந்து பழனிசாமி விவசாய நிலத்திற்கு பல்லடம் போலீசாா் பாதுகாப்புடன் குழாய் அமைக்கும் பணி நேற்று நடைபெற்றது.
தகவல் அறிந்து தண்ணீா் குழாய் அமைக்கக்கூடாது என்று கூறி பணியை தடுத்து பொதுமக்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனா்.
இதுதொடா்பாக அவா்கள் கூறும்போது, ‘நீதிமன்றம் வழங்கிய உத்தரவில் உள்ள நிலத்தின் காளை எண்ணில் குழாய் பதிக்காமல் வேறு ஒரு காளை எண்ணில் குழாய் பதிக்க முயற்சி செய்கின்றனா். எனவே குழாய் பதிக்கக் கூடாது என தெரிவித்தனா்.
நிலத்தின் காளை எண்ணில் மாற்றம் இருந்தால் நீங்கள் பல்லடம் வட்டாட்சியரிடம் குழாய் அமைக்கும் பணியை நிறுத்த உத்தரவு வாங்க வேண்டும் என்றனா்.
இதையடுத்து பல்லடம் வட்டாட்சியா் அலுவலகம் வந்து முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
இதையடுத்து பல்லடம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி உறுப்பினா் ராம்குமாா், பல்லடம் வட்டாட்சியா் கோவிந்தசாமி , காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் பாா்த்திபன் ஆகியோா் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா்.
பல்லடம் வட்டாட்சியா் அலுவலகம் முன்பு கொட்டும் மழையிலும் தா்ணாவில் ஈடுபட்டனா்.
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