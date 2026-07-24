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கோயம்புத்தூர்

மாநகராட்சியில் வாடகை செலுத்தாத 10 கடைகளுக்கு ‘சீல்’

கோவை மாநகராட்சிக்கு உள்பட்ட வணிக வளாகங்களில் நீண்ட காலமாக வாடகை செலுத்தாமல் இருந்த 10 கடைகளுக்கு மாநகராட்சி அலுவலா்கள் ‘சீல்’ வைத்தனா்.

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கோவை ஆா்.எஸ்.புரத்தில் கடைக்கு ‘சீல்’ வைக்கும் மாநகராட்சி உழியா்கள்.

Updated On :24 ஜூலை 2026, 6:16 am IST

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கோவை மாநகராட்சிக்கு உள்பட்ட வணிக வளாகங்களில் நீண்ட காலமாக வாடகை செலுத்தாமல் இருந்த 10 கடைகளுக்கு மாநகராட்சி அலுவலா்கள் வியாழக்கிழமை ‘சீல்’ வைத்தனா்.

இதுகுறித்து, மாநகராட்சி நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: கோவை மாநகராட்சிக்கு உள்பட்ட வணிக வளாக கடைகளில் நீண்ட காலமாக வாடகை செலுத்தாமல் நிலுவை வைத்திருந்த வாடகைதாரா்களுக்கு நிலுவைத் தொகை செலுத்த கோரி நோட்டீஸ் அனுப்பியும், மாநகராட்சி அதிகாரிகளால் பலமுறை நேரிலும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், வாடகை நிலுவை செலுத்தாமல் இருந்த மேற்கு மண்டலம், 71-ஆவது வாா்டுக்கு உள்பட்ட டி.பி.சாலையில் 1 கடை, ஆரோக்கியசாமி சாலையில் 3 கடை, டி.வி.சாமி சாலையில் ஒரு கடை, 73-ஆவது வாா்டுக்கு உள்பட்ட சுப்ரி வீதியில் 1 கடை, வடக்கு மண்டலம் 2-ஆவது வாா்டுக்கு உள்பட்ட துடியலூரில் 2 கடைகள், தெற்கு மண்டலம் 96-ஆவது வாா்டுக்கு உள்பட்ட தக்காளி மாா்க்கெட்டில் 2 கடைகள் என மொத்தம் 10 கடைகள் மாநகராட்சி அலுவலா்களால் பூட்டி ‘சீல்’ வைக்கப்பட்டது என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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