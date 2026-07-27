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கோயம்புத்தூர்

பிட்காயின் மோசடி: 3 போ் குண்டா் சட்டத்தில் கைது

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பிட்காயின் மோசடி

Updated On :27 ஜூலை 2026, 2:41 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

இணையதளம் வாயிலாக பிட்காயின் வா்த்தகத்தில் அதிக லாபம் ஈட்டலாம் எனக் கூறி பண மோசடியில் ஈடுபட்ட 3 இளைஞா்கள் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டனா்.

கடந்த 2025 அக்டோபா் 6 முதல் 22-ஆம் தேதி வரை இணையவழி தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி பிட்காயின் வா்த்தகத்தில் அதிக லாபம் தருவதாகக் கூறி ஒருவரை சிலா் ஏமாற்றியுள்ளனா். இதுகுறித்து அளிக்கப்பட்ட புகாரின்பேரில், கோவை மாநகா் சைபா் கிரைம் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.

இந்த சம்பவத்தில் தொடா்புடைய ரா.பாரத் (26), வி.ஜனகன் (23) மற்றும் மு.உதயகுமாா் (38) ஆகிய மூன்று பேரை போலீஸாா் கைது செய்து நீதிமன்ற காவலுக்கு அனுப்பினா். இந்த நிலையில், இவா்கள் மூவா் மீதும் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க சைபா் கிரைம் காவல் ஆய்வாளா் மற்றும் தலைமையிட காவல் துணை ஆணையா் ஆகியோரின் பரிந்துரைத்தனா்.

இதை ஏற்று கோவை மாநகர காவல் ஆணையா் என்.கண்ணன் அதற்கான உத்தரவை ஞாயிற்றுக்கிழமை பிறப்பித்ததன் அடிப்படையில், கைதான பாரத், வி.ஜனகன், உதயகுமாா் ஆகியோா் மீதும் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

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