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கோயம்புத்தூர்

நாட்டை வழிநடத்தும் அப்துல்கலாமின் சிந்தனைகள்! பாதுகாப்புத் துறை விஞ்ஞானி பிரகலதா ராமாராவ்

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விழாவில் சிறப்பு விருந்தினா் பிரகலதா ராமாராவ் முன்னிலையில் புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தங்களை பரிமாறிக்கொள்ளும் தொழில் நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள்.

Updated On :28 ஜூலை 2026, 3:59 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மறைந்த முன்னாள் குடியரசுத் தலைவா் ஏபிஜெ அப்துல் கலாமின் சிந்தனைகளே நாட்டை வழிநடத்துவதாக டிஆா்டிஓ முன்னாள் தலைமை கட்டுப்பாட்டாளரும் பாதுகாப்பு, மேம்பட்ட தொழில் நிறுவனத்தின் முன்னாள் துணைவேந்தருமான பிரகலதா ராமாராவ் தெரிவித்தாா்.

கோவை குமரகுரு கல்வி நிறுவனங்களில் அமைந்துள்ள குமரகுரு தொழில், ஆராய்ச்சி, கண்டுபிடிப்பு மையத்தின் ஆண்டு விழா, கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெற்றது.

மையத்தின் இயக்குநா் சி.வசந்தராஜ் பேசும்போது, ‘அப்துல் கலாமின் நிா்வாக சீா்திருத்தங்களும், தேசத்தை கட்டமைப்பதில் அவா் கொண்டிருந்த அா்ப்பணிப்பும் நாட்டின் அறிவியல், கல்வித் துறைகளுக்கு தொடா்ந்து உத்வேகம் அளித்து வருகின்றன.

இந்தியா தனது அடிப்படை ராணுவ தேவைகளுக்கு இறக்குமதியை நம்பியிருந்தபோது அக்னி, பிரித்வி, ஆகாஷ், நாக், திரிசூல் உள்ளிட்ட ஏவுகணை திட்டங்களை முன்னின்று நடத்தி, நாட்டின் பாதுகாப்பு கட்டமைப்பை மாற்றினாா்.

அப்துல்கலாமின் சிந்தனைகளே நாட்டை வழிநடத்துகிறது. அவரது வழியில் சிறந்த தொழில்நுட்ப அறிவை மாணவா்கள் வளா்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றாா்.

இந்நிகழ்ச்சியில் சதீஷ், ஜெயப்பிரகாஷ் உள்ளிட்ட ஆராய்ச்சியாளா்கள், மாணவா் கண்டுபிடிப்பாளா்கள் பாராட்டப்பட்டனா். பாதுகாப்புத் திட்டங்கள் பிரிவின் இயக்குநா் வி.மோகன்தாஸ் நன்றி கூறினாா்.

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