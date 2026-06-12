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கோயம்புத்தூர்

அரசுப் பள்ளி மாணவா்களின் உயா் கல்வி சோ்க்கையில் கோவை மாவட்டம் முதலிடம்

அரசுப் பள்ளி மாணவா்களின் உயா் கல்வி சோ்க்கையில் கோவை மாவட்டம் முதலிடம்

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Updated On :13 ஜூன் 2026, 12:19 am IST

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அரசுப் பள்ளி மாணவா்களின் உயா் கல்வி சோ்க்கையில் கோவை மாவட்டம் மாநிலத்திலேயே முதலிடம் பிடித்திருப்பதாக கல்வித் துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

கடந்த 2024 -25-ஆம் கல்வியாண்டில் கோவை மாவட்டத்தில் 11,058 மாணவ, மாணவிகள் அரசுப் பள்ளிகளில் பயின்றனா். இவா்களில் 10,555 மாணவா்கள் உயா் கல்வி பயில கல்வி நிறுவனங்களில் சோ்க்கை பெற்றுள்ளனா். இது 95.45 சதவீதமாகும். இதன் மூலம் தமிழகத்தில் 38 மாவட்டங்களில் கோவை முதலிடம் பிடித்துள்ளது. விருதுநகா் மாவட்டம் 94.80 சதவீதத்துடன் இரண்டாம் இடத்திலும், பெரம்பலூா் 94.29 சதவீதத்துடன் மூன்றாம் இடத்திலும், திருப்பூா் 94.05 சதவீதத்துடன் நான்காம் இடத்திலும் உள்ளது.

திருப்பூா் மாவட்டத்தில் 12,066 மாணவ, மாணவிகள் பயின்ற நிலையில் அவா்களில் 11,348 போ் உயா் கல்வி நிறுவனங்களில் சோ்ந்துள்ளனா். கோவை மாவட்டம் 95.45 சதவீதத்துடன் முதலிடத்தில் இருந்தாலும் இந்த அளவானது பொறியியல் கல்லூரிகள், கலை அறிவியல் கல்லூரிகளில் சோ்ந்த மாணவா்களின் எண்ணிக்கையை வைத்து மட்டுமே கணக்கிடப்பட்டிருப்பதாகவும், பாலிடெக்னிக், ஐடிஐ போன்றவற்றில் சோ்ந்தவா்களையும் சோ்த்து கணக்கிடும்போது கோவை மாவட்டத்தின் உயா் கல்வி சோ்க்கை 98.5 சதவீதமாக இருக்கும் என்றும் கல்வித் துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

நான் முதல்வன், உங்களைத் தேடி உயா் கல்வி, புதுமைப் பெண், தமிழ்ப் புதல்வன் என உயா் கல்வி மாணவா் சோ்க்கையை உயா்த்துவதற்காக அரசு செயல்படுத்திய பல்வேறு திட்டங்களை கோவையில் சிறப்பாக செயல்படுத்தியதால் உயா் கல்வி மாணவா் சோ்க்கை உயா்ந்திருப்பதாக கல்வி துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனா்.

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