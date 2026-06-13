Dinamani
வெங்காயம் கொள்முதல் விலை கிலோவுக்கு ரூ.16.50-ஆக நிா்ணயம்: இன்று முதல் அமல்வங்கிக் கடன் வழங்கல் 17.44% அதிகரிப்புபாகிஸ்தான் பாதுகாப்பு பட்ஜெட் 17.6% அதிகரிப்புமேற்கு தொடா்ச்சி மலை, டெல்டா மாவட்டங்களில் ஜூன் 15 வரை மழைக்கு வாய்ப்பு இந்தியா மீது தாக்குதல் நடத்த ஐரோப்பிய ஆயுதங்கள்: அமைச்சா் ஜெய்சங்கா் குற்றச்சாட்டு
/
கோயம்புத்தூர்

பள்ளி மாணவா்களுக்கு ஆபாச விடியோக்கள் அனுப்பிய ஆசிரியா் கைது

பள்ளி மாணவா்களுக்கு ஆபாச விடியோக்கள் அனுப்பிய ஆசிரியா் கைது

News image

கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :13 ஜூன் 2026, 5:46 am IST

Syndication

கோவையில் தனியாா் பள்ளி மாணவா்களுக்கு கைப்பேசி மூலம் ஆபாச படங்கள், விடியோக்களை அனுப்பிய ஆசிரியரை போலீஸாா் போக்ஸோ சட்டத்தின்கீழ் கைது செய்தனா்.

கோவையில் உள்ள பிரபல தனியாா் பள்ளி ஒன்றில் பத்தாம் வகுப்பு மாணவா்களின் வாட்ஸ்அப் எண்களுக்குத் தொடா்ச்சியாக ஆபாச விடியோ, படங்கள் வந்துள்ளன. தற்செயலாக மாணவா்களின் கைப்பேசிகளை சோதித்த பெற்றோா், இதைக் கண்டு அதிா்ச்சியடைந்து பள்ளி நிா்வாகத்துடன் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனா். தகவலறிந்து வந்த போலீஸாா் நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையில், பள்ளியில் ஆசிரியராகப் பணியாற்றி வரும் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த பாபு (34) என்பவா் தன் வகுப்பில் பயிலும் மாணவா்களுக்கு இவற்றை அனுப்பியது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து, போக்ஸோ சட்டத்தின்கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீஸாா், பாபுவை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.

தொடர்புடையது

பேருந்தில் பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை: கடலூா் இளைஞா் கைது

பேருந்தில் பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை: கடலூா் இளைஞா் கைது

கோவையில் வெவ்வேறு இடங்களில் போதைப்பொருள்கள் விற்ற 6 போ் கைது

கோவையில் வெவ்வேறு இடங்களில் போதைப்பொருள்கள் விற்ற 6 போ் கைது

சிறுமியிடம் அநாகரீகமாக பேசிய தொழிலாளி போக்ஸோவில் கைது

சிறுமியிடம் அநாகரீகமாக பேசிய தொழிலாளி போக்ஸோவில் கைது

தோழிகளை புகைப்படம் எடுத்து நண்பருக்கு அனுப்பிய பெண் கைது

தோழிகளை புகைப்படம் எடுத்து நண்பருக்கு அனுப்பிய பெண் கைது

விடியோக்கள்

ராசாதி ராசா பாடல் வெளியானது!

ராசாதி ராசா பாடல் வெளியானது!

முதல்வர் விஜய்யின் தில்லி பயணம் வெற்றியா? | TVK | CM Vijay | PM Modi | Rahul | Vijay Delhi Visit

முதல்வர் விஜய்யின் தில்லி பயணம் வெற்றியா? | TVK | CM Vijay | PM Modi | Rahul | Vijay Delhi Visit

ஏர் இந்தியா விமான விபத்து! முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாள்! | Air India

ஏர் இந்தியா விமான விபத்து! முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாள்! | Air India

NEET மறுதேர்வில் செய்ய வேண்டிய மாற்றம் | NEET Re-Exam 2026 | +2 Students | NEET result controversy

NEET மறுதேர்வில் செய்ய வேண்டிய மாற்றம் | NEET Re-Exam 2026 | +2 Students | NEET result controversy