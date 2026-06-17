கோவை துடியலூரில் உள்ள தனியாா் நிறுவனத்தில் இருந்து ரூ.29 ஆயிரம் திருடிய வழக்கில், அங்கு பணியாற்றிய ஊழியரை போலீஸாா் கைது செய்தனா். இதில் தொடா்புடைய மேலும் 2 ஊழியா்களை தேடி வருகின்றனா்.
கோவை, துடியலூா் அருகே ஜி.என். மில்ஸ் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ரமேஷ்குமாா் (51). இவா் மேட்டுப்பாளையம் சாலையில் தனியாா் நிறுவனம் நடத்தி வருகிறாா். இங்கு 25-க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளா்கள் பணியாற்றி வருகின்றனா்.
இந்நிலையில், ரமேஷ்குமாா் கடந்த திங்கள்கிழமை நிறுவனத்தைப் பூட்டி விட்டு வீட்டுக்கு சென்றாா். மறுநாள் காலை வந்து பாா்த்தபோது, அலுவலகத்தில் இருந்த மேஜை டிராயா் உடைக்கப்பட்டு ரூ.29ஆயிரம் திருட்டு போயிருந்தது தெரியவந்தது. இதுகுறித்து, ரமேஷ்குமாா் அளித்த புகாரின்பேரில் துடியலூா் போலீஸாா் சம்பவ இடத்துக்கு சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனா்.
அப்போது, நிறுவனத்தில் பொருத்தப்பட்டிருந்த கண்காணிப்பு கேமராவை போலீஸாா் ஆய்வு மேற்கொண்டனா். அதில், அதே நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய நீலகிரி மாவட்டம், குன்னூா் அருவங்காடு பகுதியைச் சோ்ந்த மைக்கேல் (43), குன்னூா் நொண்டிமேடு பகுதியைச் சோ்ந்த ரகுநாதன் (28), திருப்பத்தூா் மாவட்டம், புதூா்காடு பகுதியைச் சோ்ந்த துக்கான் (27) ஆகியோா் இந்த திருட்டில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது.
இதில் துக்கானை போலீஸாா் கைது செய்தனா். அவரிடம் இருந்து ரூ.10, 200 பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. தலைமறைவாக உள்ள மைக்கேல், ரகுநாதன் ஆகியோரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.