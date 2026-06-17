Dinamani
ஜூன் 21, 22-ல் வண்டலூர் பூங்காவில் அனுமதி இலவசம்சென்னை மீனவர்கள் ஆந்திரத்தில் சிறைப்பிடிப்புபேருந்துக்கு தனி வழி ஏற்படுத்தும் திட்டம்: முதல்வர் விஜய் அறிவுறுத்தல்முட்டை கொள்முதல் விலை ரூ. 6.45-ஆக உயர்வுவிசிகவை தவிர்த்துவிட்டு தமிழ்நாட்டு அரசியல் இயங்க முடியாது! திருமாவளவன்நான் முதல்வன் திட்டத்தின் பெயரை மாற்றிய தவெக அரசுக்கு திமுக மாணவரணி கண்டனம்!அன்னூர் அருகே சாக்கு மூட்டையில் பெண் சடலம்! முதல்வர் விஜய் எளிமையுடனும் வெளிப்படைத்தன்மையுடனும் இருக்கிறார்: வைகோநீட் மறுதேர்வு: அடுத்த முடக்கம் வாட்ஸ்ஆப் செயலிக்கா? - ராகுல் காந்திபாஜக அரசை விமர்சிக்க தவெக அரசு தயாராக இல்லை: திமுககுஜராத்தைவிட தமிழ்நாடு அதிக வட்டி செலுத்துவது ஏன்? தங்கம் தென்னரசு விளக்கம்!
/
கோயம்புத்தூர்

தனியாா் நிறுவனத்தில் ரூ.29 ஆயிரம் திருட்டு: ஊழியா் கைது

கோவை துடியலூரில் உள்ள தனியாா் நிறுவனத்தில் இருந்து ரூ.29 ஆயிரம் திருடிய வழக்கில், அங்கு பணியாற்றிய ஊழியரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

News image

கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :18 ஜூன் 2026, 1:06 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கோவை துடியலூரில் உள்ள தனியாா் நிறுவனத்தில் இருந்து ரூ.29 ஆயிரம் திருடிய வழக்கில், அங்கு பணியாற்றிய ஊழியரை போலீஸாா் கைது செய்தனா். இதில் தொடா்புடைய மேலும் 2 ஊழியா்களை தேடி வருகின்றனா்.

கோவை, துடியலூா் அருகே ஜி.என். மில்ஸ் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ரமேஷ்குமாா் (51). இவா் மேட்டுப்பாளையம் சாலையில் தனியாா் நிறுவனம் நடத்தி வருகிறாா். இங்கு 25-க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளா்கள் பணியாற்றி வருகின்றனா்.

இந்நிலையில், ரமேஷ்குமாா் கடந்த திங்கள்கிழமை நிறுவனத்தைப் பூட்டி விட்டு வீட்டுக்கு சென்றாா். மறுநாள் காலை வந்து பாா்த்தபோது, அலுவலகத்தில் இருந்த மேஜை டிராயா் உடைக்கப்பட்டு ரூ.29ஆயிரம் திருட்டு போயிருந்தது தெரியவந்தது. இதுகுறித்து, ரமேஷ்குமாா் அளித்த புகாரின்பேரில் துடியலூா் போலீஸாா் சம்பவ இடத்துக்கு சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனா்.

அப்போது, நிறுவனத்தில் பொருத்தப்பட்டிருந்த கண்காணிப்பு கேமராவை போலீஸாா் ஆய்வு மேற்கொண்டனா். அதில், அதே நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய நீலகிரி மாவட்டம், குன்னூா் அருவங்காடு பகுதியைச் சோ்ந்த மைக்கேல் (43), குன்னூா் நொண்டிமேடு பகுதியைச் சோ்ந்த ரகுநாதன் (28), திருப்பத்தூா் மாவட்டம், புதூா்காடு பகுதியைச் சோ்ந்த துக்கான் (27) ஆகியோா் இந்த திருட்டில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது.

இதில் துக்கானை போலீஸாா் கைது செய்தனா். அவரிடம் இருந்து ரூ.10, 200 பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. தலைமறைவாக உள்ள மைக்கேல், ரகுநாதன் ஆகியோரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

தனியாா் நிதிநிறுவனத்தில் திருடிய ஊழியா் கைது: ரு. 9 லட்சம் நகைகள், ரூ. 8.36 லட்சம் ரொக்கம் மீட்பு

தனியாா் நிதிநிறுவனத்தில் திருடிய ஊழியா் கைது: ரு. 9 லட்சம் நகைகள், ரூ. 8.36 லட்சம் ரொக்கம் மீட்பு

போக்ஸோ வழக்கில் முதியவா் கைது

போக்ஸோ வழக்கில் முதியவா் கைது

பூட்டியிருந்த வீட்டில் 5 பவுன் நகைகள் திருட்டு

பூட்டியிருந்த வீட்டில் 5 பவுன் நகைகள் திருட்டு

தனியாா் நிறுவனத்தில் ரூ.28 லட்சம் கையாடல்: பெண் ஊழியா் கைது

தனியாா் நிறுவனத்தில் ரூ.28 லட்சம் கையாடல்: பெண் ஊழியா் கைது

விடியோக்கள்

தவெக அரசு வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கை: தங்கம் தென்னரசு பதிலடி!

தவெக அரசு வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கை: தங்கம் தென்னரசு பதிலடி!

தினமணி மாணவர் மலர் வெளியீடு: அமைச்சர் விஸ்வநாதன் சிறப்புரை!

தினமணி மாணவர் மலர் வெளியீடு: அமைச்சர் விஸ்வநாதன் சிறப்புரை!

சிவராஜ்குமார் - அபிஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

சிவராஜ்குமார் - அபிஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

Podcast | வெள்ளை அறிக்கை: தவெக vs திமுக! | White Paper | News and Views | Epi - 45 |

Podcast | வெள்ளை அறிக்கை: தவெக vs திமுக! | White Paper | News and Views | Epi - 45 |