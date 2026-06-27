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கோயம்புத்தூர்

கோவையில் அதிக ஒளி எழுப்பும் 1,500 சைலன்சா்கள் பறிமுதல்

கோவை மாநகரப் பகுதியில் இருசக்கர வாகனத்தில் பொருத்தப்பட்டிருந்த அதிக ஒளி எழுப்பும் 1,500-க்கும் மேற்பட்ட சைலன்சா்களை மாநகர போக்குவரத்து போலீஸாா் பறிமுதல் செய்துள்ளனா்.

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கோவை மாநகா் பகுதியில் போக்குவரத்து போலீஸாரால் கடந்த 3 மாதங்களில் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, அழிப்பதற்காக பி.ஆா்.எஸ். மைதானத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள சைலன்ஸா்கள்.

Updated On :27 ஜூன் 2026, 1:40 am IST

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கோவை மாநகரப் பகுதியில் இருசக்கர வாகனத்தில் பொருத்தப்பட்டிருந்த அதிக ஒளி எழுப்பும் 1,500-க்கும் மேற்பட்ட சைலன்சா்களை மாநகர போக்குவரத்து போலீஸாா் பறிமுதல் செய்துள்ளனா்.

கோவையின் முக்கியச் சாலைகளான அவிநாசி சாலை, திருச்சி சாலை மற்றும் ஆா்.எஸ்.புரம் ஆகிய பகுதிகளில் நள்ளிரவு நேரங்களில் இருசக்கர வாகனங்களில் விதியை மீறி சைலன்சா்களை மாற்றி, அதிக சப்தத்துடன் வண்டிகளை ஓட்டி பொது அமைதிக்குக் குந்தகம் விளைவிப்பதாக போக்குவரத்துப் பிரிவு போலீஸாருக்கு புகாா்கள் வந்தன.

மாநகர போக்குவரத்துப் புலனாய்வு மற்றும் ஒழுங்கு பிரிவினா் இணைந்து, கடந்த 90 நாள்களாக மாநகரின் முக்கியச் சந்திப்புகளில் தொடா் கண்காணப்பு மற்றும் வேட்டையில் ஈடுபட்டனா். இதில், விதிகளுக்குப் புறம்பாக பொருத்தப்பட்டிருந்த 1,500-க்கும் மேற்பட்ட தடை செய்யப்பட்ட சைலன்சா்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. அவை அனைத்தும் கோவை பி.ஆா்.எஸ். மைதானத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

அழிக்க உத்தரவு:

இந்த பறிமுதல் உபகரணங்களை கோவை மாநகர காவல் துறை ஆணையா் என்.கண்ணன் பாா்வையிட்டு, போக்குவரத்து போலீஸாரின் நடவடிக்கையை பாராட்டினாா். மேலும், பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ள இந்த சைலன்சா்கள் அனைத்தையும் பொதுமக்கள் முன்னிலையிலேயே ரோடு ரோலா் இயந்திரத்தை ஏற்றி, முற்றிலுமாக அழிக்குமாறு உத்தரவிட்டாா்.

‘மெக்கானிக் ஷாப்களில் பைக்குகளை ஆல்டரேஷன் செய்து கொடுக்கும் நபா்கள் மீதும், லைசென்ஸ் இல்லாமல் பைக் ரேஸில் ஈடுபடும் மைனா் சிறுவா்களின் பெற்றோா்கள் மீதும் இனி குற்ற வழக்குகள் பதிவு செய்யப்படும் என காவல் துறை ஆணையா் எச்சரித்துள்ளாா்.

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