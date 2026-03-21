கோவை - சென்னை ரயில் மாா்ச் 24-இல் ரத்து
ஜோலாா்பேட்டை - சேலம் இடையே ரயில் பாதையில் பொறியியல் பணிகள் நடைபெறுவதால் கோவை - சென்னை ரயில் மாா்ச் 24-ஆம் தேதி முழுவதுமாக ரத்து செய்யப்படுவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Updated On :20 மார்ச் 2026, 11:50 pm
இது தொடா்பாக சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: பொறியியல் பணிகள் நடைபெறுவதால் கோவையில் இருந்து மாா்ச் 24-ஆம் தேதி காலை 6.20 மணிக்குப் புறப்படும் கோவை - சென்னை இண்டா்சிட்டி ரயில் (எண்: 12680), சென்னையில் இருந்து அன்று பிற்பகல் 2.30 மணிக்குப் புறப்படும் சென்னை - கோவை இண்டா்சிட்டி ரயில் (எண்: 12679) முழுவதுமாக ரத்து செய்யப்படுகிறது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தொடர்புடையது
