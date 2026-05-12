Dinamani
பாமக பேரவைக் குழு தலைவராக செளமியா அன்புமணி தேர்வு!கோயில்கள், பள்ளி, கல்லூரிகள் அருகே உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளை மூட முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட உள்ளதாக தகவல்தமிழகத்தில் மே 17 வரை மிதமான மழை! வானிலை ஆய்வு மையம்அதிமுகவில் பிளவு! சி. வி. சண்முகம் ஆதரவு எம்எல்ஏக்களுடன் பேரவை தற்காலிக தலைவரிடம் கடிதம்வைகோ, அன்புமணி ராமதாஸ், சீமானைச் சந்தித்து வாழ்த்துப் பெற்றார் முதல்வர் விஜய்பாமக தலைவர்களை பெருமைப்படுத்துவேன்: செளமியா அன்புமணிபெரியார், அண்ணா கொள்கைகள் விஜய் மூலம் கொண்டுசெல்லப்படும்: துரை வைகோதமிழ்நாட்டில் 193 கோடீஸ்வர எம்.எல்.ஏ.க்கள்! சராசரி சொத்து மதிப்பு ரூ. 48.35 கோடி!தமிழ்நாட்டில் 126 எம்.எல்.ஏ.க்கள் மீது கிரிமினல் வழக்குகள்! முதலிடத்தில் தவெக!
/
கோயம்புத்தூர்

இலக்கியங்களை வாசிக்கும் மரபை விட்டுவிட்டோம்! - எழுத்தாளா் ச.தமிழ்ச்செல்வன் வேதனை!

News image

திருப்பூரில் நடைபெற்ற பாராட்டு விழாவில் பொன்னாடை போா்த்தி கெளரவிக்கப்பட்ட சாகித்ய அகாதெமி விருது பெற்ற எழுத்தாளா் ச.தமிழ்ச்செல்வன்

Updated On :36 நிமிடங்கள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

இலக்கியங்களை வாசிக்கும் மரபை விட்டுவிட்டோம் என்று சாகித்ய அகாதெமி விருது பெற்ற எழுத்தாளா் ச.தமிழ்ச்செல்வன் கூறினாா்.

தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளா் கலைஞா்கள் சங்கம் மற்றும் இந்திய ஜனநாயக வாலிபா் சங்கம் சாா்பில் மக்கள் ஒற்றுமை விளையாட்டு விழா, சாகித்ய அகாதெமி விருது பெற்ற எழுத்தாளா் ச.தமிழ்ச்செல்வனுக்கு பாராட்டு விழா ஆகியவை திருப்பூா், திருமலை நகரில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.

தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளா் கலைஞா்கள் சங்க வடக்கு கிளைத் தலைவா் த.காளிதாஸ் தலைமை வகித்தாா். ‘தமிழ்ச் சிறுகதையின் தடங்கள்’ மக்கள் பதிப்பு நூலை பாரதி சுப்பராயன் பெற்றுக் கொண்டாா்.

மாநகராட்சி மேயா் ஆா்.பாலசுப்பிரமணியம் கலந்துகொண்டு, எழுத்தாளா் ச.தமிழ்ச்செல்வனுக்கு சால்வை அணிவித்துப் பாராட்டினாா். தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளா் கலைஞா்கள் சங்கப் பொதுச் செயலாளா் களப்பிரன் வாழ்த்தினாா்.

இதில் சாகித்ய அகாதெமி விருது பெற்ற எழுத்தாளா் ச.தமிழ்ச்செல்வன் பேசியதாவது:

இளைஞா்கள், எழுத்தாளா்கள் படிக்க வேண்டும் என்றுதான் எழுதினேன். விருது கிடைக்கும் என்று நினைத்து எழுதவில்லை. வாசிப்பது என்பது அடிப்படையானது. கடந்த காலங்களில் பள்ளிக்கூடங்களில் இருக்கக்கூடிய ஆசிரியா்களும், மாணவா்களும், அரசியல் தலைவா்களும் இலக்கியங்களை வாசிப்பாா்கள். அந்த மரபை நாம் பின் தொடராமல் விட்டுவிட்டோம். புத்தக வாசிப்பு இல்லை என்றால் அந்த சமூகம் கண்களற்ற சமூகமாக மாறுகிறது என்றாா்.

ஜனநாயக வாலிபா் சங்க மாவட்டத் தலைவா் கு.நிருபன் சக்கரவா்த்தி, மாவட்டக்குழு உறுப்பினா் விவேக், தமுஎகச வடக்கு கிளைச் செயலாளா் பாலகுமாரன் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.

தொடர்புடையது

தமிழ்நாட்டின் மூத்த, இளம் எம்.எல்.ஏ.க்கள் யார் எவர்?

தமிழ்நாட்டின் மூத்த, இளம் எம்.எல்.ஏ.க்கள் யார் எவர்?

ஊழல்வாதிகளுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் மரபை பாஜக தொடர்கிறது: சஞ்சய் ராவத

ஊழல்வாதிகளுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் மரபை பாஜக தொடர்கிறது: சஞ்சய் ராவத

ஏஐ திரைப்படங்களுக்கு ஆஸ்கர் கிடையாது!

ஏஐ திரைப்படங்களுக்கு ஆஸ்கர் கிடையாது!

சாகித்திய அகாதெமி விருது: எழுத்தாளா் தமிழ்ச்செல்வனுக்கு தில்லி தமிழ் அமைப்புகள் வாழ்த்து

சாகித்திய அகாதெமி விருது: எழுத்தாளா் தமிழ்ச்செல்வனுக்கு தில்லி தமிழ் அமைப்புகள் வாழ்த்து

விடியோக்கள்

நெருங்கும் பிளே ஆஃப் சுற்று: 8 அணிகளுக்கு நடுவில்தான் போட்டி! | Chennai Super Kings |
வீடியோக்கள்

நெருங்கும் பிளே ஆஃப் சுற்று: 8 அணிகளுக்கு நடுவில்தான் போட்டி! | Chennai Super Kings |

தினமணி செய்திச் சேவை

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | இண்டியா கூட்டணி எதிர்காலம்: திமுக முன் உள்ள வாய்ப்புகள் என்ன? | News and Views | Epi - 33
வீடியோக்கள்

Podcast | இண்டியா கூட்டணி எதிர்காலம்: திமுக முன் உள்ள வாய்ப்புகள் என்ன? | News and Views | Epi - 33

தினமணி செய்திச் சேவை

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
விமர்சனங்களைத் தாண்டி வென்று காட்டிய விஜய் TVK Vijay | CM Vijay | MK Stalin | Edapadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

விமர்சனங்களைத் தாண்டி வென்று காட்டிய விஜய் TVK Vijay | CM Vijay | MK Stalin | Edapadi Palaniswami

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
கருப்பு டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

கருப்பு டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மே 2026, 10:32 pm IST