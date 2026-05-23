கோயம்புத்தூர்

கோடை விடுமுறை: போத்தனூா் - கரக்பூா் இடையே வாராந்திரச் சிறப்பு ரயில்

கோடை விடுமுறையையொட்டி கோவை போத்தனூரில் இருந்து மேற்குவங்க மாநிலம், கரக்பூருக்கு வாராந்திரச் சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட உள்ளதாக ரயில்வே நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ரயில்.

Updated On :23 மே 2026, 12:59 am IST

இது தொடா்பாக, சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: கோவை போத்தனூரில் இருந்து மே 23, 30, ஜூலை 6 ஆகிய சனிக்கிழமைகளில் இரவு 11 மணிக்குப் புறப்படும் போத்தனூா் - கரக்பூா் வாராந்திர ரயில் (எண்: 06065) திங்கள்கிழமைகளில் நண்பகல் 12 மணிக்கு கரக்பூா் நிலையத்தை சென்றடையும்.

மறுமாா்க்கமாக, கரக்பூரில் இருந்து மே 25, ஜூன் 1, 8 ஆகிய திங்கள்கிழமைகளில் பிற்பகல் 3.30 மணிக்குப் புறப்படும் கரக்பூா் - ஈரோடு வாராந்திர ரயில் (எண்: 06066) புதன்கிழமைகளில் அதிகாலை 3.45 மணிக்கு ஈரோடு நிலையத்தை சென்றடையும்.

இந்த ரயிலானது, திருப்பூா், ஈரோடு, சேலம், ஜோலாா்பேட்டை, காட்பாடி, ரேணிகுண்டா, நெல்லூா், ஓங்கோல், விஜயவாடா, ராஜமுந்திரி, ஸ்ரீகாகுளம் சாலை, புவனேசுவரம் உள்ளிட்ட நிலையங்களில் நின்று செல்லும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோடை விடுமுறை கூட்ட நெரிசல்: மங்களூரு - எழும்பூா் சிறப்பு வார ரயில்

