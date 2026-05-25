Dinamani
மேற்கு வங்கம்: ஃபால்டா மறுதேர்தலில் பாஜக அமோக வெற்றி! பேரவையில் பாஜகவின் பலம் 208-ஆக உயர்வு! போதை இல்லா தமிழகத்தை உருவாக்குவதில் முதல்வர் விஜய் தீவிரம்: அமைச்சா் கே.தென்னரசுவாராந்திர ரயில்கள் ஜூன் வரை நீட்டிப்பு: தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்புத்விஷா சர்மா மரண வழக்கு: இரண்டாவது முறை உடற்கூராய்வுக்குப் பின் உடல் தகனம்!பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறிய ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்; பஞ்சாப் கிங்ஸ், கேகேஆர் வெளியேறின!நீட் மறு தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு இலவச பேருந்து சேவை: கேஜரிவால் வலியுறுத்தல்! அமைச்சர் செங்கோட்டையன் மருத்துவமனையில் அனுமதி!
/
கோயம்புத்தூர்

1,370 வலி நிவாரணி மாத்திரைகள் பறிமுதல்: ஒருவா் கைது

News image

கைது... - கோப்புப் படம்

Updated On :25 மே 2026, 2:32 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருப்பூரில் வலி நிவாரணி மாத்திரைகளை போதைக்குப் பயன்படுத்தி நபரைக் கைது செய்த போலீஸாா், அவரிடமிருந்த 1,370 மாத்திரைகளை பறிமுதல் செய்தனா்.

திருப்பூா் மாநகரம், அனுப்பா்பாளையம் காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட ஸ்ரீநகா் அருகே வலி நிவாரணி மாத்திரைகளை சிலா் போதைக்குப் பயன்படுத்தி வருவதாக போலீஸாருக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, அப்பகுதியில் அனுப்பா்பாளையம் போலீஸாா் ரோந்து பணியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஈடுபட்டனா். அப்போது, அங்கு சந்தேகத்துக்கு இடமளிக்கும் வகையில் நின்றிருந்த நபரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனா்.

அவா் முன்னுக்குப் பின் முரணாக பதில் அளித்ததால் அவரை சோதனை மேற்கொண்டபோது, 1,370 வலி நிவாரணி மாத்திரைகள் வைத்திருந்தது தெரியவந்தது. விசாரணையில், அவா் அனுப்பா்பாளையத்தைச் சோ்ந்த ரமேஷ் பாபு (41) என்பதும், கூலித் தொழிலாளி என்பதும் தெரியவந்தது.

இதையடுத்து, அவரைக் கைது செய்த போலீஸாா், அவரிடமிருந்த வலி நிவாரணி மாத்திரைகளை பறிமுதல் செய்தனா்.

கஞ்சா பறிமுதல்: 3 போ் கைது:

திருப்பூா் மாநகரம், ஆத்துப்பாளையம் அருகே வேலம்பாளையம் போலீஸாா் ரோந்து பணியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஈடுபட்டிருந்தனா்.

அப்போது, அங்கு நின்று கொண்டிருந்த இளைஞா்களிடம் சந்தேகத்தின்பேரில் போலீஸாா் சோதனை மேற்கொண்டனா். அப்போது, அவா்கள் 400 கிராம் கஞ்சா வைத்திருந்தது தெரியவந்தது.

விசாரணையில், அவா்கள் அதே பகுதியைச் சோ்ந்த அப்சல் அன்சாரி (19), பா்கத்குமாா் (27), தஷ்ரத்குமாா் (36) என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, 3 பேரையும் கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களிடமிருந்த கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா்.

தொடர்புடையது

கஞ்சா விற்ற பெண் உள்பட இருவா் கைது

கஞ்சா விற்ற பெண் உள்பட இருவா் கைது

நாட்டரசன்கோட்டையில் 13 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் பறிமுதல்

நாட்டரசன்கோட்டையில் 13 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் பறிமுதல்

213 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களை பதுக்கிய இளைஞா் கைது

213 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களை பதுக்கிய இளைஞா் கைது

போதை மாத்திரை விற்பனை: இளைஞா் கைது

போதை மாத்திரை விற்பனை: இளைஞா் கைது

விடியோக்கள்

"Congress செய்த துரோகத்தை மறக்காதீர்கள்!": உதயநிதி ஸ்டாலின் | DMK | Congress | TVK

"Congress செய்த துரோகத்தை மறக்காதீர்கள்!": உதயநிதி ஸ்டாலின் | DMK | Congress | TVK

5 ஆண்டுகளா? விரைவில் இந்த ஆட்சி கவிழத்தான் போகிறது MK Stalin பேச்சு

5 ஆண்டுகளா? விரைவில் இந்த ஆட்சி கவிழத்தான் போகிறது MK Stalin பேச்சு

காங்கிரஸிடம் Vijay ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும்! |Tamilisai Soundararajan | BJP

காங்கிரஸிடம் Vijay ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும்! |Tamilisai Soundararajan | BJP

DMK Vs TVK | முன்னாள் முதல்வருக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன்! | MKStalin

DMK Vs TVK | முன்னாள் முதல்வருக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன்! | MKStalin