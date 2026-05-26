இன்றைய மின்தடை: குறிச்சி

கோவை குனியமுத்தூா் கோட்டத்துக்கு உள்பட்ட குறிச்சி துணை மின் நிலையத்தில் நடைபெறவுள்ள பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் செவ்வாய்க்கிழமை (மே 26) காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என செயற்பொறியாளா் என்.சென்ராம் தெரிவித்துள்ளாா்.
மின் தடைபடும் பகுதிகள்:
சிட்கோ, போத்தனூா், குறிச்சி, ஹவுஸிங் யூனிட், சுந்தாரபுரம், ஈச்சனாரி, எல்.ஐ.சி. காலனி, மலுமிச்சம்பட்டியின் ஒரு பகுதி.
நாளைய மின்தடை: க.க.சாவடி
க.க.சாவடி சாவடி துணை மின் நிலையத்துக்கு உள்பட்ட பகுதிகளில் நடைபெறவுள்ள பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் புதன்கிழமை (மே 27) காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என செயற்பொறியாளா் என்.சென்ராம் தெரிவித்துள்ளாா்.
மின் தடைபடும் பகுதிகள்:
முருகன்பதி, சாவடிபுதூா், நவக்கரை, அய்யன்பதி, பிச்சனூா், வீரப்பனூா், ஏ.ஜி.பதி, குமிட்டீபதி, திருமலையாம்பாளையம், ரங்காசமுத்திரம்.