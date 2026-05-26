Dinamani
குல்மார்க்கில் கேபிள் கார்களில் பரிதவித்த 300 சுற்றுலாப் பயணிகள் 6 மணி நேர போராட்டத்துக்குப் பின் பத்திரமாக மீட்பு!எச்.வி. ஹண்டே, எழுத்தாளர் சிவசங்கரி பத்ம ஸ்ரீ விருதை பெற்றுக்கொண்டனர் திரையரங்குகளில் பண்டிகை, விடுமுறை நாள்களில் 5 காட்சிகள்! - முதல்வர் விஜய் அறிவிப்புசிறு விவசாயிகளுக்கு ரூ. 25,000 வரையிலான கடன் தள்ளுபடி: முதல்வர் விஜய்குறு விவசாயிகளுக்கு ரூ. 50,000 வரையிலான பயிர்க் கடன்கள் தள்ளுபடி : முதல்வர் விஜய்குதிரை வேகத்தில் நடக்கும் குதிரை பேரம்! - மு.க. ஸ்டாலின் விமர்சனம்கீழ்தளத்தில் ராஜிநாமா; மேலே கட்சியில் இணைப்பு! தவெகவுக்கு இபிஎஸ் கடும் கண்டனம்!!மின்னல் வேகத்தில் தவெக உறுப்பினர் அட்டை! இது 100% குதிரை பேரம்! - அதிமுக எம்.பி., இன்பதுரை ராஜிநாமா செய்த எம்.எல்.ஏ.க்கள் முதல்வர் விஜய் உடன் சந்திப்பு!திவிஷா சர்மா வழக்கில் சிபிஐ விசாரணை - உச்ச நீதிமன்றம்அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்களின் ராஜிநாமா கடிதம் ஏற்பு: அவைத்தலைவர் ஜேசிடி பிரபாகர்!ராஜிநாமா செய்த அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் மூவர் தவெகவில் ஐக்கியம்!வேலுமணி தரப்பு எம்.எல்.ஏக்கள் மூவர் ராஜிநாமா!
/
கோயம்புத்தூர்

15 பவுன் திருட்டு: வேலைக்காரப் பெண் மீது புகாா்

News image

திருட்டு - சித்திரிப்பு

Updated On :26 மே 2026, 2:18 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கோவை கணபதி வரதராஜுலு நகரில் உள்ள ஒரு அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பில் வசிப்பவா் கன்னிகா (59). இவரது கணவா் சத்யசாகரா, கம்போடியா நாட்டில் கால்பந்து பயிற்சியாளராகப் பணியாற்றி வருகிறாா். கன்னிகா தனது வயதான தாயுடன் இங்கு வசித்து வருகிறாா்.

கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு முதல் பெண் ஒருவா் வீட்டு வேலைக்காகவும், கன்னிகாவின் தாயைக் கவனித்துக் கொள்ளவும் மாத ஊதியத்துக்கு நியமிக்கப்பட்டாா்.

இந்த நிலையில், கடந்த மாா்ச் 12-ஆம் தேதி முதல் அப்பெண் திடீரென வேலைக்கு வரவில்லை. கன்னிகா அவரை கைப்பேசியில் தொடா்பு கொண்டபோது, அவா் தனக்கு உடல் நிலை சரியில்லை எனவும், இதனால், இனிமேல் வேலைக்கு வரமாட்டேன் எனவும் கூறியுள்ளாா்.

இந்த நிலையில், கன்னிகா தனது வீட்டின் பீரோவில் வைக்கப்பட்டிருந்த நகைகளை சரிபாா்த்தபோது, சுமாா் 14.875 பவுன் நகைகள் காணாமல் போயிருந்தது தெரியவந்தது.

இந்த நகைகளை வேலைக்காரப் பெண் திருடிச் சென்றிருக்க வேண்டும் என்ற சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் சரவணம்பட்டி காவல் நிலையத்தில் கன்னிகா புகாா் அளித்தாா். புகாரின்பேரில் காவல் உதவி ஆய்வாளா் பாலசதீஷ்கண்ணன் வழக்குப் பதிவு செய்து தலைமறைவாக உள்ள அப்பெண்ண தேடி வருகிறாா்.

தொடர்புடையது

கீரனூரில் அரசு ஊழியா் வீட்டில் 21 பவுன் நகைகள் திருட்டு

கீரனூரில் அரசு ஊழியா் வீட்டில் 21 பவுன் நகைகள் திருட்டு

மதமாற்றம் செய்து திருமணத்துக்கு கட்டாயப்படுத்தப்பட்டதாக இளம்பெண் புகாா்: ஜாமியா நகரில் 4 போ் கைது

மதமாற்றம் செய்து திருமணத்துக்கு கட்டாயப்படுத்தப்பட்டதாக இளம்பெண் புகாா்: ஜாமியா நகரில் 4 போ் கைது

செங்குன்றத்தில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து நகை, பணம் திருட்டு

செங்குன்றத்தில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து நகை, பணம் திருட்டு

வீட்டின் கதவை உடைத்து நகை, பணம் திருட்டு

வீட்டின் கதவை உடைத்து நகை, பணம் திருட்டு

விடியோக்கள்

முகம் சுளிக்க வைக்கும் விஜய் அரசியல் | K C Palanisamy| CM Vijay |TVK | ADMK MLA | EPS | CV Shanmugam

முகம் சுளிக்க வைக்கும் விஜய் அரசியல் | K C Palanisamy| CM Vijay |TVK | ADMK MLA | EPS | CV Shanmugam

வெளியானது ஹல்லல்லோ பாடல்!

வெளியானது ஹல்லல்லோ பாடல்!

இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறப்போவது யார்?: ஆர்சிபி vs குஜராத் | குவாலிஃபையர் 1 Preview |

இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறப்போவது யார்?: ஆர்சிபி vs குஜராத் | குவாலிஃபையர் 1 Preview |

வெளியானது மாலிவுட் டைம்ஸ் டீசர்!

வெளியானது மாலிவுட் டைம்ஸ் டீசர்!