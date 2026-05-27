பெட்ரோலிய நிறுவன அதிகாரிகளுடன் ஆலோசித்து பெட்ரோல் விலை உயா்வைக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மத்திய பெட்ரோலியம், இயற்கை எரிவாயு மற்றும் சுற்றுலாத் துறை இணை அமைச்சா் சுரேஷ்கோபி தெரிவித்துள்ளாா்.
கோவையில் நடைபெற்ற 8 மாவட்ட அதிகாரிகளுடனான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்க வந்த மத்திய இணை அமைச்சா் சுரேஷ்கோபி, விமான நிலையத்தில் செய்தியாளா்களிடம் செவ்வாய்க்கிழமை கூறியதாவது: பெட்ரோலிய நிறுவன அதிகாரிகளுடன் ஆலோசித்து பெட்ரோல் விலை உயா்வைக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். கடந்த சில மாதங்களாக சா்வதேச அளவில் ஏற்பட்ட விலை உயா்வை ஈடுசெய்ய பல்வேறு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
பொதுமக்கள் மீதான சுமையைக் குறைக்கவும், பெரும் விலை உயா்வை தவிா்க்கவும் மத்திய அரசு தொடா்ந்து பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
சா்வதேச சூழ்நிலையைப் பொருத்தவரை, உக்ரைன்- ரஷியா இடையேயான போா் எப்போது முடியும் என்று தெரியாது. இந்தப் போா் விரைவில் முடிவுக்கு வர அனைவரும் பிராா்த்தனை செய்வோம்.
பிரதமா் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான ஆட்சியில் கடந்த 12 ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் உள்கட்டமைப்பு பல மடங்கு மேம்பட்டுள்ளது. நாடு நிலையான வளா்ச்சியை நோக்கிய பாதையில் மிக வேகமாக முன்னேறி வருகிறது.
தமிழகத்தில் இலவசங்களை அள்ளி வழங்கி மக்களைக் கெடுத்துவிடக் கூடாது. முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் முதலில் மக்களுக்காக வேலை செய்யட்டும். மக்கள் அளித்துள்ள வாய்ப்பை அவா் நன்றாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளட்டும் என்றாா் அவா்.
ஆலோசனைக் கூட்டம்: பிபிசிஎல், ஐஒசிஎல் மற்றும் கெயில் உள்ளிட்ட திட்டங்கள் தொடா்பாக கோவையில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற கோவை, திருப்பூா், ஈரோடு, சேலம் உள்பட 8 மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த அதிகாரிகளுடனான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் மத்திய இணை அமைச்சா் சுரேஷ்கோபி பங்கேற்றாா்.
பாரத் பெட்ரோலியம் நிறுவனத்தின் சாா்பில் கோவை மாவட்டம், இருகூா், கா்நாடக மாநிலம், தேவனஹந்தி வரை நடைபெறும் எண்ணெய் குழாய் பதிக்கும் திட்டம், கோவை, திருப்பூா், நாமக்கல், சேலம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்கள் வழியாக செல்கிறது.
இதேபோல, கோவை, சேலம் கெயில் திட்டம், கோவை மாவட்டம், இருகூரில் இருந்து திருப்பூா் மாவட்டம், முத்தூா் வரை சுமாா் 70 கி.மீட்டா் தொலைவுக்கு குழாய் பதிக்கும் பணி நடைபெறுகிறது.
இந்தக் குழாய் பதிக்கும் பணிகள் மற்றும் அதில் உள்ள நடைமுறை சிக்கல்கள் தொடா்பாக இந்தக் கூட்டத்தில் ஆலோசனை செய்யப்பட்டது.
கூட்டத்தில் மத்திய இணை அமைச்சா் சுரேஷ்கோபி பேசியதாவது: திட்டங்களுக்கு விளைநிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டால் முன்பு 20 சதவீதம் பயிருக்கு இழப்பீடு வழங்கப்பட்டது. தற்போது 100 சதவீதம் வழங்கப்படுகிறது.
விரைவில் இந்தத் திட்டங்களை தமிழகத்தில் முடித்தால்தான் கேரளம், கா்நாடகம் என பல்வேறு மாநிலங்களிலும் நிறைவுபெறும். இது ஒரு தேசிய திட்டம்.
பசுமை ஆற்றலை முன்னோக்கி நாம் நகர, இந்தத் திட்டம் கைகொடுக்கும். உலக நாடுகளுடையே நடைபெறும் போா், உலக நாடுகளிடையே நிலவும் பொருளாதார சூழல் உள்ளிட்டவைகளை கவனத்தில் கொண்டு, திட்டத்தை கால விரயமின்றி நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றாா்.
இதில் எண்ணெய் நிறுவனங்களின் அதிகாரிகள் உள்பட பலா் பங்கேற்றனா்.