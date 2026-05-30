Dinamani
கனடாவில் இந்திய மாணவி சடலமாக கண்டெடுப்பு ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுடன் ராகுல் காந்தி கலந்துரையாடல் பிகாரில் மின்னல் பாய்ந்து 7 பேர் பலிதமிழ்நாட்டின் புதிய டிஜிபியாக மகேஷ் குமார் அகர்வால் நியமனம்!நீட் வினாத்தாள் கசிவு: யுபிஎஸ்சியிடம் என்டிஏ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்! உச்சநீதிமன்றம்மேற்கு வங்கத்தில் ஊடுருவல்: 335 பேர் முகாம்களில் அடைப்பு! தில்லியில் நீட் தேர்வர்களுக்கு இலவசப் பேருந்து! விசாரணை முடிந்து 3 மாதங்களுக்குள் தீர்ப்பு! உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு! திருச்செந்தூர் கோயிலில் அமைச்சரிடம் லஞ்சம்! மூவர் பணியிடை நீக்கம்!
/
கோயம்புத்தூர்

தொழிலாளி அடித்துக் கொலை: இருவருக்கு ஆயுள் தண்டனை

News image

சிறை - பிரதிப் படம்

Updated On :30 மே 2026, 2:24 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கோவை மே 29: கோவையில் தொழிலாளியை அடித்துக் கொலை செய்த வழக்கில் இருவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து சிறப்பு நீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்துள்ளது.

கோவை கவுண்டம்பாளையம் மாரியம்மன் கோயில் வீதியைச் சோ்ந்தவா் முத்துசாமி (43). இவா் அப்பகுதியில் உள்ள உணவகத்தில் வேலை பாா்த்து வந்தாா். இந்நிலையில், கடந்த 2019 டிசம்பா் 29-ஆம் தேதி அதிகாலை வேலைக்குச் சென்ற முத்துசாமி, கவுண்டம்பாளையம் - நல்லாம்பாளையம் சாலையில் உள்ள ஒரு தனியாா் நிறுவனம் அருகே மா்மமான முறையில் மூக்கில் ரத்தம் வழிந்த நிலையில் இறந்துகிடந்தாா்.

இது குறித்து முத்துசாமியின் மனைவி சுகந்தி அளித்த புகாரின்பேரில், துடியலூா் போலீஸாா் நடத்திய முதல்கட்ட விசாரணையில், அதே பகுதியைச் சோ்ந்த கண்ணன் என்பவரது கைப்பேசி தவறுதலாக கீழே விழுந்துள்ளது. அந்தக் கைப்பேசியை முத்துசாமி எடுத்து வைத்திருந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதைத் தொடா்ந்து கண்ணன், சதீஷ், செந்தில் மற்றும் வலுப்பூரான் ஆகிய நான்கு போ் சோ்ந்து முத்துசாமியிடம் கைப்பேசியை திருப்பித் தருமாறு கேட்டுத் தகராறு செய்துள்ளனா்.

கைப்பேசியை திருடியதாக குற்றம்சாட்டி, முத்துசாமியை அவா்கள் தாக்கியுள்ளனா். இதில் பலத்த காயமடைந்த முத்துசாமி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.

இது குறித்து போலீஸாா் கொலை வழக்குப் பதிவு செய்து நான்கு பேரையும் கைது செய்தனா். இந்த வழக்கு விசாரணை கோவையில் உள்ள பட்டியல் மற்றும் பழங்குடியினா் மீதான வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்ட சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி விவேகானந்தன் முன்னிலையில் நடைபெற்று வந்தது.

இவ்வழக்கின் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்ட சதீஷ் மற்றும் கண்ணன் ஆகிய இருவருக்கு ஆயுள் தண்டனையும் ரூ.5 ஆயிரம் அபராதமும், மற்ற இருவரையும் விடுதலை செய்தும் நீதிபதி தீா்ப்பளித்தாா்.

தொடர்புடையது

நாசரேத் காவல் நிலையம் அருகே தொழிலாளி அடித்துக் கொலை

நாசரேத் காவல் நிலையம் அருகே தொழிலாளி அடித்துக் கொலை

கட்டடத் தொழிலாளி கொலை

கட்டடத் தொழிலாளி கொலை

மூதாட்டி கொலை வழக்கு: தொழிலாளிக்கு ஆயுள் தண்டனை

மூதாட்டி கொலை வழக்கு: தொழிலாளிக்கு ஆயுள் தண்டனை

பெண்ணைக் கொன்று நகைகளை கொள்ளையடித்தவருக்கு ஆயுள் சிறை

பெண்ணைக் கொன்று நகைகளை கொள்ளையடித்தவருக்கு ஆயுள் சிறை

விடியோக்கள்

Jailer -2 படத்தில் Hrithik Roshan சிறப்புத் தோற்றம்? | Cinema updates |

Jailer -2 படத்தில் Hrithik Roshan சிறப்புத் தோற்றம்? | Cinema updates |

UN Kannan Interview | TVK அரசை கவிழ்க்க நினைத்தால்...? | TVK | CM Vijay | ADMK | Edapadi Palaniswami

UN Kannan Interview | TVK அரசை கவிழ்க்க நினைத்தால்...? | TVK | CM Vijay | ADMK | Edapadi Palaniswami

ரிஷப் பந்தின் லக்னௌ தோற்றது ஏன்?

ரிஷப் பந்தின் லக்னௌ தோற்றது ஏன்?

கேகேஆர் கேப்டனாக அடுத்த ஆண்டும் தொடர்வாரா ரஹானே?

கேகேஆர் கேப்டனாக அடுத்த ஆண்டும் தொடர்வாரா ரஹானே?